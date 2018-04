Albklinik BI sucht neue Konzepte

Münsingen / rot

Das drohende „Aus“ für die Geburtshilfe an der Albklinik Münsingen hat die seit längerem nicht mehr aktive BI Albklinik wieder auf den Plan gerufen: Ein erstes Treffen der seitherigen Mitstreiter sowie möglichst vieler neuer Interessierter wird am kommenden Montag, 9. April, um 19 Uhr im Saal des Gasthof „Herrmann“ in Münsingen stattfinden. Im Mittelpunkt steht das Ziel, kreative und innovative Ideen für einen Fortsetzung der ambulanten Geburtshilfe an der Albklinik zu finden, teilte BI-Sprecher Dr. Eberhard Rapp mit. Ferner geht es auch um die zu einem späteren Zeitpunkt geplante Diskussionsveranstaltung über die Zukunftsperspektiven, an der unter anderem Landrat Thomas Reumann teilnehmen soll.