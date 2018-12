Marbach Besucher und Akteure auf dem Weg

Next

Ganz still wurde es auf den Rängen in der Marbacher Reithalle bei der Vorführung der Voltigiergruppe. © Foto: blo

Marbach / Maria Bloching

Die Faszination dieses Krippenfestspiels ist nach wie vor ungebrochen. Auch wenn Pater Anselm Grün zum Bedauern der rund 1700 Besucher die Teilnahme krankheitsbedingt absagen musste, schafften es doch die rund 200 Akteure, mit sensiblen Schaubildern die frohe Botschaft von der Geburt Christi ins Herz zu spielen, zu singen, zu tanzen und zuzusprechen.

Bei beiden Vorführungen waren die Ränge in der großen Reithalle voll besetzt, die Zuschauer ließen sich von Tieren und tanzenden Engeln, von voltigierenden Kindern und einer riesigen Hirtenschar und von zahlreichen Einzelakteuren gefangen nehmen. Wunderschöne Musik und szenisches Schauspiel führte das Wunder von Bethlehem eindringlich vor Augen und sorgte für wohltuende Besinnlichkeit am dritten Advent.

Ursula Bogner-Kühnle, die einst die Idee für dieses Krippenfestspiel hatte, las die Handlung, die in der Arena gespielt wurde, während ihr Mann, Pfarrer Siegfried Kühnle, Worte von Pater Anselm Grün vortrug. Viele Besucher waren unter anderem besonders wegen Pater Anselm Grün gekommen, um seinen Engel-Meditationen zu lauschen. „Der Pater ist leider nicht zu ersetzen“, brachte Bürgermeister Klemens Betz sein Bedauern zum Ausdruck.

Doch die anderen Darsteller schafften es trotzdem, das Publikum zu verzaubern und sie in die Handlung mit hineinzunehmen. Das Zusammenspiel von Kindergärten und Sternbergschule, Voltigiergruppe und Tanzschule Gitte Wax sorgte für ein lebendiges und ergreifendes Bild, während die 60 Sänger des Chors „Lauterstimmen“, die „Lautertalmusikanten“ aus Dapfen und der Gomadinger Posaunenchor mit Unterstützung von Bläsern der Region das Weihnachtsgeschehen musikalisch umrahmten.

Wie bereits seit Jahren zählt der Flötist Hans-Jürgen Hufeisen zu den Hochkarätern dieser Veranstaltung. Gemeinsam mit Matthias Beck auf der Trompete und Thomas Strauß am Klavier sorgte er für besondere Klänge und für wunderschöne Melodien.

Wo sonst hauptsächlich heißblütige Araber im Mittelpunkt stehen, wurde an diesem Sonntagnachmittag ein szenische Gottesdienst gefeiert, dessen Fokus nicht explizit auf das Jesuskind in der Krippe ausgerichtet war, sondern auf alle, die an der Weihnachtsgeschichte beteiligt sind: Zacharias und Elisabeth, Maria und Josef, Hirten, Engel und Könige.

Die Besucher machten sich mit den Akteuren auf den Weg: sie sangen Weihnachtslieder, hielten den Atem an, als sich tanzende Engel aufs Pferd schwangen, sie lachten über einige Ausreißer in der Schafherde von Johanna von Mackensen und zeigten sich beeindruckt vom Temperament der Araberpferde, auf denen die drei Weisen aus dem Morgenland nach Bethlehem galoppierten.

Über der ganzen Handlung lag ein andächtiger und ehrfürchtiger Zauber, der die Vorfreude auf das bevorstehende Fest weckte und die Seele beflügelte. Durch das stimmige und lebendige Zusammenspiel aller Akteure wurde auf eindringliche Weise die Freude über die Geburt Jesu zum Ausdruck gebracht.

Lange mussten die Zuschauer ihren Applaus zurückhalten, umso tosender fiel der Beifall am Schluss aus. Er schickte auch Genesungswünsche zu Pater Anselm Grün.