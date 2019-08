Der diesjährige Abschlussjahrgang der landwirtschaftlichen Berufsschule der Beruflichen Schule Münsingen machte sich auf den Weg einmal in Längsrichtung durch Deutschland, wie es im Pressebericht heißt. Mit dem Zug ging es am frühen Morgen in Stuttgart los. Nach zehn Stunden Fahrt wurde das Ziel „Rostock HBF“ endlich erreicht.

Anderntags ging es schon früh los, denn auf dem Programm stand eine Hafenrundfahrt im Rostocker-Hafen. Vorbei an riesigen Kreuzfahrtschiffen, Werften und der Hafenpromenade führte die Tour.

Die Besichtigung des Guts Hohen Luckow stand als nächstes auf dem Programm. Spätestens hier wurde deutlich, dass es sich im „Norden beziehungsweise Osten“ (Mecklenburg-Vorpommern) um andere Dimensionen bei den landwirtschaftlichen Betrieben handelt, als hier im Süden Deutschlands auf der heimischen Alb. 4000 Milchkühe und 8000 Hektar bewirtschaftete Fläche sprechen als überaus beeindruckende Zahlen für sich. Mit diesen vielen neuen Eindrücken ging der Tag auch schon zu Ende.

Am Samstag führte der Weg nach Vietschow in die Schafscheune von Claudia Schäfer und Steffen Honzera. Sie betreiben im Haupterwerb einen Milchschafbetrieb mit derzeit 60 melkenden Schafen. Claudia Schäfer verarbeitet die Schafmilch in der hofeigenen Käserei zu den verschiedensten Leckereien. Jetzt galt es, das eigene Können im Käseseminar unter Beweis zu stellen und den eigenen Käse herzustellen. Während dieser abtropfte fand unter der Leitung des Hausherrn die Führung durch den Stall und zu den Schafen auf die Weide statt. Für einen gelungenen Abschuss sorgte die Verkostung der verschiedenen Käseköstlichkeiten. Mit dem eigenen Käse im Gepäck besuchten die Teilnehmer der Ausfahrt im Anschluss das Gut Darß. Hier war an diesem Tag „Tag der offenen Tür“ mit dem Angebot, den Betrieb und eine Maschinen-Ausstellung zu besichtigen. Im Anschluss tobten sich die „Kleinen“ noch auf einem überdimensionalen Trampolin aus.

Auf dem Rückweg nach Rostock durfte natürlich ein Abstecher an den Strand nicht fehlen, zumal die Möglichkeit bestand, die letzten Sonnenstrahlen und das Rauschen der Wellen zu genießen. Ganz Mutige wagten es sogar, sich bei 13 Grad Wassertemperatur in die kühlen Fluten der Ostsee zu stürzen und eine Runde zu schwimmen. Am frühen Sonntagmorgen ging es mit dem Zug wieder von Rostock zurück nach Stuttgart.

Eine gelungene Abschlussfahrt mit vielen neuen Eindrücken ging mit der Rückkehr nach Münsingen zu Ende, lautete das Fazit der Teilnehmer.

Info Weitere Fotos von der Fahrt des Abschlussjahrgangs der landwirtschaftlichen Berufsschule der Beruflichen Schule Münsingen finden sich im Internet auf der Homepage der Beruflichen Schule Münsingen.

