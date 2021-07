Vor nunmehr 25 Jahren, nämlich am 1. August 1996, übernahm Roland Dörr die Leitung der Beruflichen Schule in Münsingen, an der er bereits seit 1992 in Vollzeit und davor an zwei Tagen pro Woche unterrichtete. Diese Ära geht nun zu Ende: am 31. Juli verabschiedet sich der 65-jährige Schuldirek...