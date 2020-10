„Hämmerle kommt … und bleibt so lang, bis er wieder goht!“ Und zwar am Samstag, 24. Oktober, um 20.00 Uhr in der Berghalle Heroldstatt auf Einladung der Gemeindebücherei Heroldstatt und des Musikverein Sontheim. Man kann ihn in einem Atemzug nennen mit den größten Entdeckern der Menschheit, Magellan, Vasco da Gama oder Zuckerberg: „Herr Hämmerle“ aus Bempflingen. Seit Jahren treibt diese sonderbare Gestalt auf den Bühnen und Fernsehschirmen Süddeutschlands ihr Unwesen und erklärt uns auf unverkennbare Weise die Welt.

„Herr Kohlhepp“ – Schöpfer und Erfinder des Kultschwaben – kommt es wie eine Ewigkeit vor. Bernd Kohlhepp ist Schwabe aus Leidenschaft und Komiker aus Berufung. Der Schauspieler, Autor und Kabarettist, zählt seit den 90er Jahren zu den festen Größen der deutschen Comedy-Szene. Grund genug für ein „Hämmerle kommt“ mit den unterhaltsamsten Szenen und schönsten Songs der vergangenen Jahre. Wie immer tanzt, singt und schwadroniert der Improvisationskünstler und Vollblutkomiker mit dem Publikum. Wer Bernd Kohlhepp kennt, weiß, dass keine Vorstellung wie die andere ist!

Hämmerle ist Rock ’n‘ Roller, Sänger, Tänzer und Schwadroneur ersten Ranges und weiß vor allem eines: In Wahrheit ist alles ganz anders als in Wirklichkeit. Das schwäbische Kabarett-Stück bietet die sogenannten „Hämmerle-Essentials“, eine Mixtur aus neuen Szenen und Songs, sowie echten Evergreens. Hämmerles unfreiwilliger Besuch im Staatstheater, die Geburtstagsparty bei Brucklacher und auch die unverwüstliche Frau Schwerdtfeger hat Hämmerle wieder im Schlepptau. Diese ist inzwischen mit ihrem E-Trolley in den ADAC eingetreten und praktizierender Heavy-Metal-Fan geworden.