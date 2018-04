Münsingen Benefizkonzert für die Martinskirche

Münsingen / Heike Feuchter

Voller Vorfreude strömten die Konzertbesucher in die Alenberghalle, die mit rund 600 verkauften Karten bis unters Dach besetzt war. Nicht nur Münsinger, sondern auch viele Besucher aus der gesamten Raumschaft hatten sich für dieses vom Förderverein Martinskirche organisierte Benefizkonzert mit hochrangigen Musikerinnen und Musikern begeistern können und zeigten damit zugleich Solidarität für eine gute Sache. „Der gesamte Erlös des Konzerts wird der Baumaßnahme zugeführt“, freute sich Bürgermeister Mike Münzing als Schirmherr und dankte Hauptinitiator Wolfgang Graul und seinem Team, die nicht nur die Stargäste des Abends organisieren konnten, sondern diese auch noch mit Maultaschen und Kartoffelsalat willkommen hießen.

„Hava Nagila – lasst uns glücklich sein“, rief der Bürgermeister zum Schluss und leitete damit zum Konzert über, welches unter diesem Motto schwerpunktmäßig Kompositionen jüdischer Künstler in den Mittelpunkt stellte. Dass sie zurecht als klingende Botschafter der Bundeswehr betitelt werden, zeigten die 50 studierten Berufsmusikerinnen und Musiker unter Leitung von Oberstleutnant Matthias Prock in den kommenden zwei Stunden auf.

Mit abwechslungsreicher Programmauswahl, musikalischer Vollkommenheit und Präzision in Perfektion verzauberten und begeisterten, berührten und amüsierten die Profis durchweg. Unter diszipliniertem und engagiertem Dirigat zeigte sich das Orchester als fulminanter Klangkörper, der technisch brillant, sensibel und einfühlsam musizierte und das Zuhören zum wahren Kunstgenuss machte.

Mit gewaltigen Paukenschlägen präsentierte das Ensemble gleich zu Beginn bei der „Fanfare for the common man“ von Aaron Copland heroische Klangmacht und Strahlwirkung. Bei der im Stil der Harmoniemusik komponierten Ouvertüre von Felix Mendelssohn Bartholdy lud der eloquent und charmant durchs Programm leitende Prock zum Genießen ein. Zu Recht, denn wie aus einem Guss perlten die Harmonien durch den Saal. Progressivere Töne schlugen die Botschafter in Uniform bei „vier Tänze aus West Side Story“ von Leonhard Bernstein an. Diese symbolisierten die Themen des Musicals um New Yorker Straßengangs in den 30er Jahren. Da prallten in musikalischer Sprache Welten aufeinander, wurden Konflikte ausgetragen, Geschichten erzählt. Nuanciert und meisterhaft präsentierte das Heeresmusikkorps die jazzig-schrägen Elemente ebenso lebhaft wie harmonische Verläufe, begeisterte mit Dynamik in Vollendung.

Diese kam auch bei „Yiddish dances“ von Adam Gorb zum Tragen. Dieses Werk zeigte sich als ein musikalisches Füllhorn jüdischer Kultur, erweckte mit wechselnden Musikcharakteren das Kopfkino des Publikums zum Leben und forderte dem Orchester ein hohes Maß an Technik und Präzision ab.

Der Charmeur

Als Charmeur und Showman entpuppte sich nach der Pause Stabsfeldwebel Frank Gutewort. In Frack und Zylinder becircte er singend, tanzend und mit seinem Instrument zaubernd die Damenwelt mit Liedern rund um den Hit „Bei mir bistu shein“ von Sholom Secunda, meisterhaft begleitet von seinen in Bigband-Manier groovenden Musikerkollegen. Schwungvoll-pfiffige Walzerseligkeit präsentierte sich im „Wiener Praterleben“ von Siegfried Translateur. „A Chorus line“ von Marvin Hamlisch entführte klangvoll in die Welt des Broadways und zeigte eine weitere Facette der Orchestervielseitigkeit auf. Wer dem Heeresmusikkorps Märsche als „Kernkompetenz“ zuschrieb, kam am Ende auch voll auf seine Kosten. Klangmächtig und militärisch diszipliniert ertönte „Die Hugenotten“, ein Marsch nach Motiven der Oper von Giacomo Meyerbeer und Steven Huebner.

Nach minutenlangen stehenden Ovationen erschallte der „Helenenmarsch“ als erste Zugabe- und wer da noch keine Gänsehaut hatte, bekam sie beim Folgewerk. Die deutsche Nationalhymne, gemeinsam von Orchester und Publikum intoniert, setzte einen berührenden Schlusspunkt. Und der Erlös des Abends aus Eintritts- und Sponsorengeldern zeigt sich nach ersten Einschätzungen der Organisatoren als voller Erfolg. Rund 8000 Euro können in die weitere Sanierung des Münsinger Wahrzeichens fließen.