Partnerschaft Bellopratains bringen wieder Musik mit

Europa-Projekt für Auszubildende

Die Stadt Münsingen will sich am Projekt „Erasmus Plus Praktika im Projekt NEA-R Europe“ beteiligen. Rebecca Hummel stellte es auch den Franzosen in Reims vor.

Durch dieses Projekt sollen deutsche Azubis von einer bis zu vier Wochen langes Praktikum im europäischen Ausland absolvieren, um entsprechende Erfahrungen im Arbeits-Alltag eines anderen Landes zu sammeln. Das Netzwerk Neckar-Alb bietet dafür finanzielle Unterstützung an. Zielgruppe sind Azubis der regionalen und kommunalen Verwaltung, Erzieherinnen und Erzieher. Sollte Münsingen in dieses Projekt aufgenommen werden, was momentan noch nicht feststeht, sichert Beaupréau Unterstützung zu.

Die Bellopratains würden vor Ort sowohl für Unterkunft als auch für geeignete Arbeitsplätze in Verwaltung und Kindergärten sorgen.