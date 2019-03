Um das hochaktuelle Thema Diskriminierung ging es am Mittwochabend in einer Veranstaltung der Liga der freien Wohlfahrtspflege im Rahmen der Kampagne für Menschlichkeit und Toleranz (MuT) im freilich längst nicht gefüllten Saal der Münsinger Zehntscheuer. Wolfgang Gruhlke, Liga-Vorsitzender, erläuterte, dass die Kampagne Anfang 2018 ins Leben gerufen wurde, weil man es für extrem bedenklich halte, dass Menschen unterschieden werden in solche, die dazu gehören sollen oder nicht, in solche, die sich rechnen oder eben nicht.

Die Aufteilung der Menschen in die Kategorien passend oder nicht passend greife um sich, „und dem wollen wir etwas entgegensetzen, ein Zeichen setzen für Menschlichkeit und Toleranz“. Grulke bedauerte, dass sich noch relativ Wenige an der Kampagne beteiligen, forderte zum Mitmachen auf.

Aus Tübingen war Lean Haug vom Verein adis e.V. auf die Alb gereist, berichtet von der vielfältigen Antidiskriminierungsarbeit, die in der Tübinger Beratungsstelle, die für die ganze Region zuständig ist, geleistet wird. Um was geht es dabei? „Um die Ungleichbehandlung aufgrund eines Merkmals oder zugeschriebenen Merkmals“. Dabei schreibe das Grundgesetz die Gleichbehandlung aller Menschen vor. Umso wichtiger sei es, sich gegen Diskriminierung zu wehren.

