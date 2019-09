Seit fünf Monaten sind die Bauarbeiten an der B313 in Trochtelfingen-Mägerkingen im Gange. Mit den nicht zu verhindernden Nebenwirkungen einer Großbaustelle hat man sich in der Sigmaringer Straße weitestgehend arrangiert. Ein Aspekt entwickelte sich positiv. Durch die Fußmärsche von und zur eigenen Wohnung, die Zufahrt war nicht immer möglich, traf man andere Anwohner und öfters entstanden dadurch interessante Gespräche.

Spontanes Frühstück auf der Sigmaringer Straße

Einige Anwohnerinnen und Anwohner organisierten nun am vergangenen Sonntag kurzerhand eine kleine „Baustellenhockete“. Über zwanzig Anwohner nutzten die Gunst der Stunde und trafen sich zum gemeinsamen Frühstück auf der Sigmaringer Straße. Neben dem näheren Kennlernen untereinander standen auch die einzelnen Erlebnisse und Ereignisse (Positive und Negative) während der Bauphase im Mittelpunkt der Gespräche. Oftmals flankiert von zwei- und vierrädrigen motorisierten Fahrzeugen, deren Lenker offenbar Probleme bei der Umsetzung von der Vorgabe eines Verkehrszeichens in die Praxis haben. Auf eines warten die Anwohner der Sigmaringer Straße immer noch gespannt. Auf die Ergebnisse des vor Ort Termins im Juni mit den zuständigen Behörden zum Thema Verkehrssicherheit und Lärmbelästigung. Dass die neu gebaute Ortsdurchfahrt von Mägerkingen sich noch mehr zur Rennstrecke entwickelt, will niemand.

