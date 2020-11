Die CDU-Landtagskandidaten Frank Glaunsinger (Wahlkreis Reutlingen) und Manuel Hailfinger (Wahlkreis Hechingen-Münsingen) beteiligten sich mit ihren Zweitkandidaten Fabian Bail und Ann-Cathrin Müller an der bundesweiten Aktionswoche Wald der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands und pflanzten zu diesem Anlass vier Buchen.

Sie trafen sich dazu nahe der Gemarkungsgrenze von Reutlingen und Sonnenbühl, die zugleich auch die Grenze zwischen den Landtagswahlkreisen markiert. Dort waren Anfang 2019 am Albtrauf ganze Waldteile durch Schneebruch zerstört worden als sich Pulverschnee, Regen und Frost in kürzester Zeit abwechselten. Dieser schweren Schneelast hielten viele Bäume dann nicht stand. Es kam zu großen Schäden, insbesondere an den Waldrändern.

„Es ist an der Zeit, den Spaten in die Hand zu nehmen, um Bäume zu pflanzen. Gemeinsam wollen wir den Gleichklang von Ökologie und Ökonomie gewährleisten und unseren Beitrag für die Pflege und Entwicklung der Lebensräume von Pflanzen und Tiere leisten“, wird Frank Glaunsinger in einer Pressemitteilung der CDU zitiert.

Manuel Hailfinger betonte: „Die Vielfalt der Naturräume und die Mischung der Baumarten bildet die Grundlage für artenreiche Lebensräume, für gesunde Luft, für gutes Wasser, für die Möglichkeit zur Erholung und auch für eine nachhaltige Verfügbarkeit von Holz, einer der natürlichsten Rohstoffe, die wir kennen.“

„Der Wald ist Klimaschützer, Wirtschaftsfaktor und Kulturgut in einem. Wir wollen nicht nur darüber reden, wir packen an“, ergänzte Fabian Bail anlässlich der Baumpflanzaktion.