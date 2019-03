Nichts ist beständiger wie der Wandel – nach dieser alten Weisheit handeln und agieren wir Maschinenringe seit 50 Jahren im Land.“ Mit diesen Worten eröffnete der Vorsitzende Gerhard Brändle die Mitgliederversammlung des Maschinenrings Alb-Neckar-Fils (MR).

Über 300 Mitglieder besuchten die Mitgliederversammlung des Maschinenrings in der Falkensteinhalle in Grabenstetten. Die Neuwahlen des Vorstandsvorsitzenden als auch die des Vorstandes standen an. Für Brändle war es die letzte Versammlung, die er als Vorsitzender leitete. Seit über 30 Jahren war er in einer verantwortlichen Funktion beim MR und hat diesen geprägt. Sein halbes Leben war er in der Verantwortung für den Aufbau und die Entwicklung des MR. „Jetzt ist Zeit für Neues“, sagt Brändle. Er wolle Platz machen für einen Nachfolger, „mit neuem Elan, zündenden Ideen und hoffentlich mutigen Entscheidungen“.

Der Maschinenring hat sich im vergangenen Jahr gut weiterentwickelt. Stabile Mitgliederzahlen sowie ein wachsendes Angebot an Mietmaschinen und Dienstleistungen kann der MR auch im letzten Jahr vorzeigen. „Mit 30 Mietmaschinen und weiteren Angeboten durch unsere Partnerunternehmen, sind wir in den Landkreisen Esslingen, Göppingen und Reutlingen gut aufgestellt“, sagte Geschäftsführer Siegward Betz. Das Umsatzvolumen des MR belief sich auf über drei Millionen Euro. 25 Prozent weniger als im Jahr davor, was auf den Verlust des Grüngut-Auftrages zurückzuführen ist. „Wir blicken trotzdem nach vorn und bemühen uns um neue Ideen und Geschäftsfelder, um diesen Verlust auszugleichen“, so Betz.

Offene Wahl

Bei den Neuwahlen des Vorstandsvorsitzenden wurde Barbara Frey aus Drackenstein in einer offenen Wahl einstimmig zur neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt. Somit ist der MR der zweite Ring in Baden-Württemberg, der eine Vorstandsvorsitzende hat. In den Vorstand wurden Gerd Breitenbücher, Marion Gölz, Thomas Höfle, Felix Kemmner, Christoph Loser, Marleen Müllerschön, Martin Rauscher, Karl-Josef Sigg, Rudolf Ulmer und Johannes Vöhringer gewählt.

Im Gegenzug verabschiedete Gerhard Brändle die nicht mehr zur Wahl angetretenen Vorstände Hermann Weiss, Thomas Fritz und Markus Bauer. Er bedankte sich bei ihnen für die angenehme und konstruktive Zusammenarbeit und übergab jedem eine kleine Aufmerksamkeit. Dr. Hansjörg Weber, Geschäftsführer des Landesverbandes der Maschinenringe in Baden-Württemberg, bedankte sich bei Gerhard Brändle für die gemeinsame Zeit. Brändle sei unter anderem wegen seiner ruhigen und ausgleichenden Art geschätzt worden. Weber kündigte an, dass Brändle vom Landesverband der Maschinenringe die Silberne Ehrennadel für seine Verdienste in der Führungsverantwortung beim Maschinenrings erhält.

Siegward Betz richtet zum Abschluss ebenfalls noch ein paar persönliche Worte an Brändle und bedankte sich bei ihm, auch im Namen der gesamten Geschäftsstelle, für die gemeinsame, konstruktive und angenehme Zeit. Als kleines Schmankerl traten an diesem Abend Berthold Biesinger und Bernhard Hurm vom Theater Lindenhof in Melchingen mit dem Stück „Spätzle mit Soß“ auf.