Die Szene der Hobbybäcker ist gigantisch, doch leider kommen nur wenige der jungen Menschen auf die Idee, eine Ausbildung in diesem Handwerk in Angriff zu nehmen. „Das ist schade, denn gerade in diesem Beruf ist die Leidenschaft entscheidend. Man muss einfach geil finden, was man tut, und ist erf...