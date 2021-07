Am vergangenen Wochenende bekam Bäckermeister Simon Glocker nur wenig Schlaf. Zusammen mit Fridolin Renz, ebenfalls als Bäcker bei der Gomadinger Bäckerei Glocker angestellt, ging es sowohl am Samstag als auch am Sonntag schon um 6 Uhr in die Backstube. Freilich hatten die Bäcker dann aber nicht Feierabend, wenn die Brote und Weckla fertig in den Auslagen der Filialen angekommen waren. Stattdessen gab es ein Live-Event: Gomadinger und auswär...