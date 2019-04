Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am Donnerstag am späten Nachmittag im Zwiefalter Ortsteil Gossenzugen. Möglicherweise wurde von einem Fahrzeuglenker eines kleinen Geländewagens das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt, als dieser den Kirchlesberg hinabfuhr. Deshalb kam der Wagen nach links von der Straße ab, bretterte durch einen Zaun und kam auf der Terrasse eines Hauses auf dem Dach zum Stillstand. Beide Fahrzeuginsassen wurden verletzt, einer so schwer, dass ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Am Haus und seinen Bewohnern entstand zum Glück kein Schaden.