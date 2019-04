Der Schwäbische Albverein Gundelfingen engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Pflege von Wacholderheiden, die zu den zahlreichen Kalkmagerrasen auf der Schwäbischen Alb gehören. So lud er sich nun Cornelia Straubinger vom Lehrstuhl für Ökologie und Naturschutz-Biologie an der Universität Regensburg ein, um über die Auswirkungen historischer Landnutzung der Kalkmagerrasen zu referieren.

Mehr lesen Sie in unseren Abo-Ausgaben.