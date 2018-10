Heroldstatt Ausbau auf der Zielgeraden

Heroldstatt / Jürgen Kühnemund

Schon 2015 war der Umbau und die Sanierung der Schule in Heroldstatt Thema im Gemeinderat, allerdings unter etwas anderen Voraussetzungen, besaß die Schule doch damals noch den Haupt- und Werkrealschul-Status. Der ist inzwischen weg, insofern ging es am Montagabend beim Ortstermin nur noch um den Um- und Ausbau der Grundschule sowie der Betreuung.

Dazu hatte Bürgermeister Stellvertreter Rudolf Weberruß neben Architekt Volker Pfeiffer einen ganzen Tross von Fachingenieuren mit Karl-Heinz Kurz, Roland Fink, Peter Rothenbacher und Karl Häberle einbestellt, die dem Kommunalparlament die weitere Vorgehensweise verdeutlichen sollten. Mit dabei war freilich auch Schulleiterin Daniela Weigel-Manz mit einigen Kollegen, sowie Jutta Wagner, die Leiterin der Betreuung.

Die erste Planung datiert vom 19. Oktober 2015. Im Zuge der Antragstellung für die Zuschüsse wurde die Planung nochmals aktualisiert und vom Gemeinderat am 23. Juli diesen Jahres auf den Weg gebracht. Anzahl und Größe der vorhandenen Schulräume entsprechen dem Flächenbedarf für eine Grundschule, gehen sogar darüber hinaus. Obwohl die Ausbauplanung der Schulverwaltung und die derzeitige Schülerzahl auf eine 1,5 zügige Grundschule ausgerichtet ist, geht die Planung von einer zweizügigen Grundschule aus, sagte Pfeiffer.

Der Großteil der Sanierung und des Umbaus erfolgt auf dem bestehenden Raum. Die Räume der bisherigen Schulküche werden aufgegeben, damit diese für die Fachräume der Betreuung genutzt werden können. Dabei wird ein Raumbereich Aula/Mensa geschaffen, der für vielfältige Aufgaben und Veranstaltungen der Grundschule (zum Beispiel Elternsprechtage) genutzt werden kann. Aus dem alten Werkraum der Realschule (die Maschinen kommen raus) wird ein Kunst- und Werkraum für die Grundschule. Dazu gibt es einen Aufzug, sowie mehrere barrierefreie Zugänge. Es besteht eine klare Trennung zwischen Schule und Betreuung.

Pfeiffer machte deutlich, dass der Großteil der Sanierungen im alten Hauptgebäude aus den 60er Jahren stattfinden. Im Anbau, der vor 22 Jahren erstellt worden war, bestehe weniger Handlungsbedarf, zumal auch nicht vor allzu langer Zeit Sanierungen vorgenommen wurden. Auch der Kanal unter der Schule ist bereits verlegt.

Minutiös schilderte Pfeiffer anschließend dem Gemeinderat die Maßnahmen von Stockwerk zu Stockwerk. Die Fachingenieure taten es ihm nach.

Thema Brandschutz

Insgesamt hat die Kommune 1,2 Millionen Euro für Um-, Ausbau und Sanierung im Etat 2018 stehen. Aus dem Ausgleichstock erhält Heroldstatt einen Zuschuss über 200 000 Euro. Aus dem Förderprogramm des Bundes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur gibt es nochmals 395 000 Euro dazu. Muss die Gemeinde also 605 000 Euro selbst stemmen. Und da fragte so mancher Gemeinderat dann schon nach, ob es nicht böse Überraschungen geben könnte. Eine solche Überraschung könnte das Brandschutzgutachten in sich bergen, meinte Kämmerer Werner Zimmermann, verwies aber darauf, dass „wir mit dem auskommen müssen, was wir haben“. So sah es auch Rudolf Weberruß: „Die Architekten haben klare Vorgaben“, woraufhin der Gemeinderat den Baubeschluss einstimmig fällte.

Bis es losgeht, wird aber noch eine Weile verstreichen, sagte Architekt Pfeiffer. Der Bauantrag soll noch in 2018 gestellt werden. Mit Ergebnissen für die Vergabe rechnet der Architekt im nächsten Sommer, sodass Ende 2019/Anfang 2020 Baubeginn ist. Dietmar Frenzel wollte abschließend sichergestellt wissen, dass durch den Umbau der Schulbetrieb möglichst nicht behelligt wird. „Soweit wie möglich arbeiten wir in den Ferien“, schloss Pfeiffer.