Mariaberg Aus sechs wurden fast 18 Jahre

Mariaberg / swp

Hans-Heinrich Heppenheimer, seit 2001 Pfarrer in Mariaberg, geht in den Ruhestand. Er ist über seinen unmittelbaren Wirkungskreis in den Mariaberger Heimen hinaus bekannt geworden – zum einen durch Aushilfsvertretungen und Besuche des Mariaberger Männerkreises in den umliegenden evangelischen Kirchengemeinden, vor allem aber durch Projekte und Bücher, in denen er die emotionale Kompetenz von Menschen mit geistiger Behinderung deutlich gemacht hat.

Dabei nahm der Pfarrer besonders das Thema „Trauer“ in den Blick, das bis dato bei diesen Menschen ausgeblendet worden war. Er setzte sich außerdem dafür ein, dass die Gottesdienste in Mariaberg als Gemeindegottesdienste für alle begriffen werden und nicht nur für eine bestimmte Gruppe.

Seine berufliche Laufbahn hat Heppenheimer in Reutlingen begonnen, dort machte er sein Vikariat in der Auferstehungskirchengemeinde. Es folgten Gemeindepfarrstellen in Stuttgart und Freudenstein bei Mühlacker, bis er 2001 wieder in den Kirchenbezirk Reutlingen kam – nach Mariaberg.

Sein Dienstauftrag war zunächst befristet für sechs Jahre, doch dann wurde daraus die längste Etappe seines pfarramtlichen Wirkens. Jetzt wurde Hans-Heinrich Heppenheimer im Gottesdienst in der Sporthalle der Mariaberger Heime durch den Dekan des Kirchenbezirks Reutlingen, Marcus Keinath entpflichtet – zusammen mit seiner Ehefrau Annerose Heppenheimer, die ihn als Prädikantin im Dienst ehrenamtlich unterstützte.

Sabrina Schneck und Sonja Weeber vom Bewohnerinnen- und Bewohnerbeirat Mariabergs zählten dort Erinnerungen auf, die sie für immer mit Pfarrer Hans Heppenheimer verbinden werden. „Wir haben gemeinsam wunderschöne Rüstzeiten in Vorarlberg erlebt und wir wurden immer in seine Gottesdienste mit einbezogen“, berichteten die beiden. Zahlreiche Jahreszeitenfeiern, Bastelnachmittage und gemeinsame Feiern werden sie im Gedächtnis behalten. „Schön, dass Pfarrer Heppenheimer noch so quicklebendig ist und man ihm sicher noch oft und lange in Gammertingen begegnen wird.“

Heppenheimer selbst freut sich auf den Ruhestand und sieht ihm gespannt entgegen: „Vieles in meinen 36 Jahren als Seelsorger war aufreibend und anstrengend. In mancher Situation wusste ich nicht, wie es weitergehen könnte, aber die Arbeit war immer bereichernd für mich und ist mit vielen schönen Erinnerungen verbunden. In meiner Mariaberger Zeit habe ich viel über die Menschen und einen guten Umgang miteinander gelernt. Insbesondere die große emotionale Kompetenz von Menschen mit Behinderung hat mich beeindruckt. Jetzt freue ich mich darauf, mehr Zeit für meine Familie und meinen Garten zu haben und auf Sonntage ohne Termine.“