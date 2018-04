Münsingen Aus für Geburtshilfe in Münsingen besiegelt

Aus für Geburtshilfe in Münsingen besiegelt

Münsingen / SWP

Geburten in der Albklinik in Münsingen nur noch bis 4. Mai 2018 möglich.

Nachdem in dieser Woche die abschließenden Gespräche mit einem der beiden Belegärzte stattgefunden haben, steht nunmehr leider fest, dass Geburten in der Albklinik in Münsingen aus heutiger Sicht nur noch bis 4. Mai 2018 möglich sind. Die Nachsorge wird durch einen der Belegärzte bis zum 9. Mai 2018 sichergestellt.

Um über diesen Sachstand und über das weitere Vorgehen zu informieren und ins Gespräch zu kommen, laden der Landkreis Reutlingen und die Kreiskliniken gemeinsam mit der Stadt Münsingen sowie den Hebammen der Albklinik und der Bürgerinitiative zu einem Bürgergespräch ein.

Das Bürgergespräch wird am Mittwoch, den 2. Mai 2018 um 19.00 Uhr in der Alenberghalle in Münsingen stattfinden.