Münsingen Aus für Ambiente-Messe?

Auingen. / Ulrike Bührer-Zöfel

Messemacher Stephan Allgöwer ist in die Offensive gegangen, hat am Samstag ein Schreiben an Aussteller der Ambiente-Messe geschickt. Der neue Eigentümer des Albguts, Franz Tress, „hat uns Ende Dezember mit einer Pachterhöhung in Höhe von rund 40 000 Euro netto konfrontiert“. Darin enthalten sei eine Parkplatzgebühr von 1,30 Euro pro Ticket. Die Gesamtforderung wäre auch mit einer Erhöhung der Eintrittsgebühren von 8 auf 10 Euro nicht zu decken, heißt es weiter. Man habe versucht, einen tragfähigen Kompromiss auszuarbeiten, bisher aber keinen gefunden. „Wir sind augenblicklich dabei, auch mit externer Unterstützung, doch noch eine Lösung oder einen alternativen Standort zu finden.“

Darauf hat gestern Franz Tress mit einem Pressetermin reagiert. Schon 2016, da war das Albgut erstmals Gastgeber der Messe, habe er Allgöwer um ein Gespräch gebeten, um rechtzeitig vor dem Messestart 2017 über neue Vereinbarungen zu verhandeln. Es sei bis Mitte Oktober nichts geschehen, man habe dann eine Art Notvertrag mit den bisherigen Konditionen geschlossen, „damit die Veranstaltung überhaupt stattfinden konnte“, so Tress: „Ich habe mich völlig überfahren gefühlt.“ Und am Ende der Messe sei Allgöwer ohne Gespräch und Abgabeprotokoll gegangen.

Tress, der „eine saubere Regelung“ will, hat Bürgermeister Mike Münzing als Vermittler eingeschaltet. Im Dezember 2017 habe dann ein Treffen zwischen Tress und dem Solutioncube-Chef über die Zukunft der „schön&gut“ stattgefunden. Dort habe er, sagt Tress, die neuen Konditionen auf den Tisch gelegt. Dazu gehöre unter anderem, dass Allgöwer die Nutzung der Freiflächen von 8749 Quadratmeter – „und das sind mehr als die Hallenflächen“ – bezahlen müsse. Das sei bisher kostenlos gewesen. Neben einer festen Regelung der Zeiten, vom Aufbau über Abbau bis zu den Abendveranstaltungen, will Tress auch das Parken künftig anders haben. Albgut-Beschäftigte sollen das managen, damit rund 3000 Autos plus die der Aussteller keine Schäden anrichten.

Tress ging nach dem Dezembertermin davon aus, es herrsche Konsens, ließ den entsprechenden Vertrag aufsetzen. Dann sei lange nichts geschehen, Anfang April seien Änderungswünsche der Messemacher gekommen, Mitte des Monat hätte es nochmals ein Treffen gegeben. Daraufhin sei von Solutioncube ein Gestattungsvertrag“ eingegangen, „in dem aber von den Kernpunkten nichts oder wenig aufgeführt war“, sondern eine Pauschale mit Deckelung, erklärt Tress, für den das Vertrauen zu Allgöwer inzwischen „sehr gestört ist“. Er stehe noch zu seinen Angeboten: Den im Dezember aufgesetzten Vertrag sowie als Alternative, weil Allgöwer wegen der Pachterhöhung rote Zahlen befürchte, die Veranstaltung gemeinsam zu stemmen, Gewinn/Verlust zu teilen. Sein Motto sei „nie eine Tür zuschlagen, wenn es noch eine machbare Möglichkeit gibt.“

Darauf reagierte der Agentur-Chef gestern auf Anfrage unserer Zeitung erstaunt. Er hat nämlich am 25. April eine schriftliche Absage aus dem Albgut erhalten, eine Einigung sei nicht mehr möglich. Das habe ihn überrascht, wähnte er sich doch noch in Verhandlungen, auch über die von ihm gewünschte 45 000-Euro-Pauschale. In die Geschäfte ist inzwischen Sohn Max eingestiegen. Anlass: Eine schwere Erkrankung hat seinen Vater monatelang außer Gefecht gesetzt, der Grund für die lange Sendepause, betont Allgöwer. Er will die Messe, und da ist er sich mit Tress, der vor neun Jahren Hauptsponsor des Events war, einig, „unbedingt erhalten“. Deshalb holt er jetzt Landrat Thomas Reumann ins Boot, hofft, dass durch dessen Vermittlung 2018 die zehnte „schön&gut“ in Auingen stattfinden kann.