Mit gemischten Gefühlen haben Eltern und Großeltern während des gut einstündigen Verabschiedungsfestaktes der Viertklässler in den Zuschauerreihen gesessen. Gemeinsam mit ihren Kindern und Enkelkindern blickten sie positiv in die Zukunft und waren bereit für den neuen Lebensabschnitt in einer weiterführenden Schule. Egal für welche Schule auch immer sich die Kinder mit ihren Eltern entschieden haben, beim Blick auf die Akteure des bunten Verabschiedungsprogramms, zeigte sich deutlich, dass die Kinder reif für den Schulwechsel sind.

Zeigten sich auf der Bühne der Alenberghalle doch junge, selbstbewusste Persönlichkeiten, die bereit für neue Aufgaben sind. Auf eine junge Persönlichkeit aus Schweden ging Uthe Scheckel in ihrem Grußwort ein. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg setzte sich für die Umwelt ein. Schulleiterin Uthe Scheckel verdeutlichte, dass auch die Kinder und die Erwachsenen, welche das Glück hätten, inmitten des UNESCO Weltkulturerbes Schwäbische Alb zu leben, einiges dafür tun können, dass es der Erde wieder besser geht. Als Beispiel nannte sie das „Elterntaxi“. Wie eine umweltbewusste und gesunde Lebensweise funktionieren kann, erfuhren die Kinder der Astrid-Lindgren-Schule in den vergangenen vier Jahren unter anderem beim Kartoffelprojekt, beim gesunden Pausenvesper und beim Präventionsprogramm Klasse 2000. Michelle, Mirella, Louay, Mara, Elisas und Simaf, Kinder aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern, standen stellvertretend für alle Schüler und alle Kinder dieser Erde auf der Bühne. Jedes einzelne Kind hob einen Buchstaben empor, welche dann das Wort Future, sprich Zukunft, ergab.

Sketche, Theater und Musik

Jeder einzelne der Buchstaben stand für eine ganz besondere Botschaft seitens der Schulleitung. F für Frieden auf der Welt. U für Umwelt, T für Tiefgang und trauen, U für Umtriebigkeit, weil es Macher nicht Schwätzer bedarf. R für die richtige Richtung finden und E für ein erfolgreiches und nachhaltiges Leben. Lob gab es von Isabella Isler, der Elternbeiratsvorsitzenden, dafür, dass es der Astrid Lindgren Schule gelungen sei, den Spagat zwischen Kind sein, Lehren und all den anfallenden Alltagsproblemen, spielerisch zu meistern. Sketche, Theater und Musik, bei welchen die Viertklässler die Hauptrolle spielten, bereicherten das Programm. Beim letzten Programmpunkt, dem Abschiedslied „Müssen wir denn wirklich schon geh´n“, unter der Leitung von Erika Steinhäußer, kam dann schon etwas Wehmut auf, was sich beim Liedtitel gebenden Refrain von Mal zu Mal verstärkte. Ein bewegendes Grundschullied von Stefan Pleß welches mit „ja, wir werden wirklich nun gehen“, endet.

