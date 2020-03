Seit diesem Schuljahr gibt es am Gymnasium ein Lernbüro. Es ist montags bis donnerstags von 13.20 bis 15.45 Uhr geöffnet und richtet sich schwerpunktmäßig an die Schüler der Unterstufe. Dort kann man Hausaufgaben machen, auf Klassenarbeiten lernen, Referate vorbereiten oder Themen aus dem Unterricht weiter vertiefen. Neben den klassischen AGs wie zum beispiel Musik, Technik, Klettern oder Fußball bildet das Lernbüro nun eine zweite Säule des offenen Mittagsangebots am Gymnasium.

Die Idee zum Lernbüro stammt von Magdalena Künkele, die sich am Gymnasium mit der Unterrichtsentwicklung befasst und im Kollegium den Arbeitskreis „Selbstorganisiertes Lernen“ leitet. Sie hat sowohl das pädagogische als auch das räumliche Konzept erarbeitet. Gestartet ist es als Versuch, nach einem halben Jahr ist das Lernbüro aus dem Schulalltag nicht mehr wegzudenken. Bis zu 30 Schüler aus verschiedenen Klassen kommen dort nachmittags auf freiwilliger Basis zusammen. Viele Schüler sind regelmäßig an einem oder an zwei Nachmittagen da, andere kommen ab und zu, ganz nach Bedarf. Jeder arbeitet an etwas anderem, manche Schüler lernen alleine, andere in der Gruppe.

Die Atmosphäre ist entspannt, die Besucher des Lernbüros sind rücksichtsvoll und leise. Kein Lehrer muss hier streng zur Ruhe ermahnen. Wie kann so etwas funktionieren? Jeder verfolgt im Lernbüro seine ganz persönlichen Ziele, und das motiviert.

Im Lernbüro übernehmen Schüler selbst Verantwortung für ihr Lernen. Sie bekommen natürlich fachliche Hilfe, wenn dies nötig ist. Oft besteht die Unterstützung aber darin, den Schülern aufzuzeigen, wie man einen Lernprozess erfolgreich plant, im Begleiten und Beraten. In netten Gesprächen werden die Schüler ermutigt, darüber nachdenken, wo ihre Stärken liegen und wo sie sich gerne verbessern möchten. Sie sollen sich ganz konkrete Ziele setzen, beispielsweise dass im nächsten Zeugnis in Englisch eine Zwei stehen soll. Anschließend folgen Überlegungen, was hierfür zu tun ist. Am Ende steht ein persönlicher Lernplan, der abgearbeitet wird.

Freiarbeit steht im Mittelpunkt

Die räumlichen Voraussetzungen im Lernbüro sind ganz auf Freiarbeit ausgerichtet. Der Raum ist hell und einladend gestaltet. Neben Büchern und Lexika aus allen Fachgebieten gibt es Internetzugang sowie ansprechendes Material für Freiarbeit. Im nächsten Halbjahr ist geplant, verstärkt an Tablets und mit Lern-Apps zu arbeiten. Der Raum wurde außerdem mit funktionalen neuen Möbeln ausgestattet und verfügt über Einzel- und Gruppentische.

Die Idee hinter dem Lernbüro ist auch, dass Lernen über Beziehung funktioniert. Im Lernbüro begegnen sich Schüler aus verschiedenen Klassen und Jahrgängen. Beim gemeinsamen Lernen entwickeln sich klassenübergreifend feste Lerngruppen und Freundschaften. Denn vielen fällt das Lernen in Gesellschaft leichter. Außerdem sind Schülermentoren als Ansprechpartner vor Ort, die ihr Wissen an jüngere Schüler weitergeben. In diesem Schuljahr wurden hierfür insgesamt 40 Mentoren von Konrektor Matthias Fuchs ausgebildet. Sie übernehmen nun im Lernbüro zusammen mit Lehrkräften Verantwortung. Damit das freie Lernen in einem Raum funktioniert, braucht es ein klares Regelwerk. Doch dieses ist kurz und wird schnell von den Schülern verinnerlicht.

