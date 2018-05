Münsingen Alternative zur Filderklinik aufbauen

Münsingen / Von Reiner Frenz

Von „523 richtig guten Argumenten“ für den Kampf um die Geburtshilfe an der Münsinger Albklinik sprach in seiner Begrüßung zum mehr als drei Stunden dauernden Bürgergespräch in der gut gefüllten Alenberghalle am Mittwochabend Landrat Thomas Reumann. Damit meinte er die Anzahl der Geburten im vergangenen Jahr. Es gebe jetzt ein gemeinsames Ziel aller Beteiligten und Betroffenen, den Erhalt der Geburtshilfe. Die medizinische Versorgung sei als Teil der Daseinsvorsorge genauso wichtig wie Bildung oder Straßen. In der Landesverfassung sei festgelegt, dass gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu schaffen seien: „Das ist der rote Faden, der uns leitet und wir leben das im Landkreis auch“, so Reumann, der darauf hinwies, dass der Landkreis einer der ganz wenigen in Baden-Württemberg und in Deutschland ist, der kleine Kliniken erhalte.

Im Rückblick erläuterte der Landrat, weshalb man sich nach dem Neubau der Albklinik für das Belegarztmodell entschieden habe. Eine Hauptabteilung hätte 500 Geburten im Jahr vorausgesetzt, von denen man aber weit entfernt war. Stand heute würden die beiden Belegärzte aber nicht mehr zur Verfügung stehen. Im Dezember 2017 habe der Kreistag ein Maßnahmenpaket gebilligt, um den Wünschen der beiden Belegärzte gerecht zu werden. Dazu habe die Übernahme der Haftpflichtprämie gehört. Es sei zur Entlastung ein dritter Belegarzt ausgeschrieben worden, leider keine einzige Bewerbung eingegangen, aber auch Entlastung durch das Steinbergklinikum angeboten worden in Urlaubs- und Krankheitszeiten. Diese Angebote seien nicht angenommen worden, weshalb am 4. Mai an der Albklinik vorerst die letzten Geburten sein werden.

Gute Nachricht

Am 26. März habe es die gute Nachricht aus Stuttgart gegeben, wonach der Landeskrankenhausausschuss eine Hauptabteilung in Münsingen bewilligt habe. Aus diesem Grund werde man den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken, sondern durchstarten. Allerdings wisse man, wie schwierig es sei, Fachärzte und Hebammen zu finden. Die Stellen für die Gynäkologen seien noch nicht ausgeschrieben worden, weil man zuvor ein tragfähiges Konzept benötige: „Wir wollen eine Alternative zur Filderklinik aufbauen mit einem eigenständigen Profil“, so Reumann.

Zunächst müsse man aber alles daran setzen, die jetzigen Hebammen zu halten, die mit Abwerbeprämien bis zu 5000 Euro in andere Häuser der Region gelockt werden. Der Aufsichtsrat habe Vorschlägen der Betroffenen, wie die Übergangszeit bis zum Start einer Hauptabteilung gestaltet werden könne, zugestimmt. Jetzt sei der Kreistag am Zug. Mit dieser Lösung würde man die Geburtshilfe in Reutlingen entlasten, die Hebammen könnten zudem weiter freiberuflich tätig sein.

Dr. Eberhard Rapp, Sprecher der Bürgerinitiative für den Erhalt der Albklinik, freute sich über den großen Zuspruch: „Es ist eine riesige Solidarität da“. Bei der kleinen, aber feinen Albklinik gehe es immer auch ums Ganze, wenn eine Abteilung wegbreche. Aktuell sei die Klinik „sehr gut aufgestellt“ und habe sich auch einen sehr guten Ruf erarbeitet, des es zu erhalten gelte. Man müsse jetzt „energisch versuchen, neue Geburtshelfer zu finden“, so Rapp und müsse vielleicht nicht sofort mit der Zahl von acht Geburtshelfern starten: „Im Notfall könnte ja auch mal Hilfe aus Reutlingen kommen“.

Antje Buck, Teamleiterin der Münsinger Hebammen, dankte den beiden scheidenden Beleg­ärzten: „Man kann sich nicht vorstellen, was die beiden Beleg­ärzte geleistet haben“. Dafür gab es lang anhaltenden Applaus. Jetzt würden sie und ihre Kolleg­innen hoffen, im nächsten Jahr in Münsingen wieder loslegen zu können, zuvor die Übergangszeit in Reutlingen gestalten, mit dem dortigen Team um Dr. Kristen.

Zu Wort kamen am Mittwochabend auch die beiden Belegärzte. Dr. Gerhard Schnitzer sagte, dass er mit Halbwahrheiten aufräumen wolle. Man habe rechtzeitig auf die zunehmende personelle Überlastung hingewiesen und das Problem mit den durch die Decke gehenden Haftpflichtprämien angesprochen. Angeboten worden sei ein Zuschuss wie ihn sieben Jahre zuvor die Kollegen in Bad Urach hätten bekommen sollen, was jenen damals schon zu wenig war. Ein weiterer Vorschlag sei gewesen, eine Gemeinschaftspraxis zu gründen. Unter dem Strich sei der Verhandlungsmarathon ohne Erfolg geblieben: „Wenn man jetzt acht Geburtshelfer anstellt wird das viel teurer“.

In den Brunnen gefallen

Sein Kollege Bernd Angermann sprach die Berufshaftpflichtprämie an, die jetzt bei 60 000 Euro im Jahr liege, und zwar nur für die Geburtshilfe. Wenn man die Belegärzte hätte halten wollen, hätte man derart attraktive Angebote unterbreiten müssen, „dass wir gar nicht anders hätten entscheiden können“. Erst als das Kind längst in den Brunnen gefallen sei, hätte es bessere Angebote gegeben: „Aber da war der Hals schon so dick geworden“, gab Angermann Einblick in seine Gefühlslage: „Wir geben Gesundheit, Familie und soziale Kontakte auf und maßen uns dann noch an, wirtschaftlich zu denken“. Schließlich gehe es aber auch um die Gesundheit der Patientinnen und wenn man Tag und Nacht arbeiten müsse, würden irgendwann auch Fehler passieren.

Bürgermeister Mike Münzing erklärte, dass man sich frühzeitig die Frage gestellt habe, welche Perspektiven es gebe, wenn sich die beiden Belegärzte in den Ruhestand verabschiedet hätten. Deshalb beschäftige man auch einen Praxisbegleiter, der die Idee der Praxisgemeinschaft entwickelt habe. Und man habe schon eine fertig formulierte Anzeige gehabt, mit der ein dritter Belegarzt für Münsingen hätte gesucht werden sollen, was aber nicht für dringend nötig angesehen worden sei.

Das Potential der Albklinik müsse weiter ausgebaut, das Profil, dass hier „menschliche Medizin“ angeboten werde, geschärft werden: „Das ist unser Pfund, mit dem wir wuchern müssen“.

Die Zuhörer hatten nun das Wort, und es gab viele Fragen, etwa danach, wie es konkret weitergehen solle und inwieweit die Albklinik geschwächt werde durch den Wegfall der Geburtshilfe. Chefarzt Professor Dr. Friedrich Pühringer erklärte, dass sich im Falle der Anästhesie nichts ändern werde von der Dienstplanung. Jede Nacht seien in Münsingen zwei Anästhesisten im Dienst, einer davon im Haus. Dr. Siegfried Hahn bohrte aber weiter nach: „Was passiert, wenn die Pläne nicht greifen? Steht dann die OP-Bereitschaft auf dem Spiel?“ Pühringer warnte davor, Schwarzmalerei zu betreiben: „Wir haben eine florierende Innere Abteilung und eine erfolgreiche Schmerzklinik. Wenn die Geburtshilfe ausfällt, werden wir das anderweitig füllen“.

Mit „Mythen“ aufgeräumt

Dr. Peter Kristen, Chefarzt der Reutlinger Geburtshilfe, räumte mit „Mythen“ auf. Er wolle mitnichten die Münsinger Geburtshilfe platt machen, sondern setze sich für wohnortnahe Geburtshilfe ein. Er könne nicht mal eben drei, vier Ärzte an die Albklinik beordern. Mit den 18 Stellen in Reutlingen stemme man gerade so die 2100 Entbindungen und 2400 operativen Entbindungen im Jahr. Die Geburtshilfe sei für Frauenärzte nicht mehr Krönung ihres Berufes, sondern durch die extrem hohen Schadenssummen unattraktiv geworden, stellte er fest.

Bis zur Sommerpause soll ein tragfähiges Konzept erarbeitet werden, gemeinsam mit Hebammen und Bürgerinitiative, und dann auch die Stellenausschreibung erfolgen, sagte Kreiskliniken-Geschäftsführer Norbert Finke. Ziel sei es, künftig mehr als 500 Geburten in Münsingen zu haben. Reumann fügte hinzu, dass er sich dazu auch einen Workshop in der Zehntscheuer vorstellen könne, bei dem jeder Interessierte mitwirken könne.