Rund 80 junge Unternehmen aus allen Branchen sind mit kreativen Ideen und innovativen Produkten heute bei der Gründermesse in der Reutlinger Stadthalle am Start. Was sie können, zeigen auch sieben Firmen aus Münsingen. Zum Beispiel Enrico Berardone mit seiner „Fairbrush Zahnbürste“. Die ist aus biologisch abbaubarem Bambus-Holz. Außerdem spendet der Betrieb für jedes verkaufte Stück eine Zahnbürste in Entwicklungsländer.

Was es mit „Herrliche Auszeit“ auf sich hat, präsentiert Gabriele Rita Kircher. Im alten Pfarrhof in Bichishausen kann man tagen, feiern, sich einfach mal ausklinken. Außerdem gibt es Vorträge und Bildungsangebote.

Und was verbirgt sich hinter „Rad der Zeit“? Das Unternehmen von Veit Senner hat seinen Sitz in Auingen und bietet verschiedene Rundfahrten über die Alb an – mit dem Mofa. Die Fahrzeuge sind zum Teil über 40 Jahre alt. Weil die Firma nachhaltig unterwegs sein will, wird die „konventionelle Zwei-Takt-Motorentechnik durch eine penible Wartung und Oecomix 2T® optimiert“.

