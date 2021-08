Der Streik bei „Teigwaren Riesa“ schlägt immer höhere Wellen. Nun gibt es nicht nur einen Brief der Arbeitnehmer an die Inhaberfamilie Freidler, sondern auch ein internes Schreiben an die Mitarbeiter. Es geht um eine Grundsatzdiskussion: Die Angleichung der Löhne zwischen Ost und West.