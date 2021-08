Damit hatte Heroldstatts Bürgermeister Michael Weber nicht gerechnet. Schneller als gedacht wird der Radweg durch Breithülen gebaut. „Der Radweg-Lückenschluss ist in greifbarer Nähe“, freute sich Weber. So könne man auch aus dem Landkreis Reutlingen einmal gefahrenlos mit dem Rad den neuen Bahnhof in Merklingen erreichen. Wenn alles nach Plan läuft, wird der Radweg noch im Herbst diesen Jahres gebaut. Und die Gemeinde muss keinen Cent ...