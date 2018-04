Münsingen Alb-Bahn startet in neue Saison

Münsingen / swp

Er bringt 500 PS auf die Schiene, bietet seinen Fahrgästen komfortable Sitze und großzügig eingerichtete Fahrradstellplätze, und er schafft auch schon mal 80 Sachen. In den 70-er Jahren entwickelt und in den 80-er Jahren gebaut, ist der von der Schwäbischen Alb-Bahn eingesetzte Dieseltriebwagen NE 81 wie gemacht für den Freizeitverkehr. Vom 1. Mai bis zum 21. Oktober erschließt er Ausflüglern an Sonn- und Feiertagen die schönsten Seiten der Schwäbischen Alb zwischen Ulm, Engstingen, Lichtenstein und Bärenhöhle.

Wenn am 1. Mai die Saison für das Schwäbische Alb-Freizeitnetz beginnt, wartet die SAB wieder mit einem zusätzlichen Angebot auf. Verknüpft mit passgenauen Bus-Kursen erschließt die Schwäbische Alb-Bahn den Ausflüglern die schönsten Ziele rechts und links der romantischen Bahnstrecke. Unterwegs bieten sich zahlreich Möglichkeiten zum Spazierengehen, Wandern und Radfahren an Orten, an denen man sich später vom Zug auch wieder einsammeln lassen kann.

Weitere Angebote warten in Münsingen und Engstingen. Vom Münsinger Bahnhof aus verkehrt der Lautertal-Freizeitbus. Und der Biosphärenbus umrundet wieder den früheren Münsinger Truppenübungsplatz, den Kern des Biosphärengebiets. Der Sonnen-Alb-Express mit dem 50 Jahre alten Mercedes Oldtimerbus ist ein weiteres Highlight. Er pendelt zwischen dem Engstinger Bahnhof, Sonnenbühl, Gönningen, Reutlingen und bindet so die Bärenhöhle an die Alb-Bahn an. Alle drei Busse sind mit einem Fahrradanhänger ausgestattet. Außerdem besteht in Engstingen ein Anschluss zum Schloss Lichtenstein.

In Engstingen startet der NE 81 um 11.20 Uhr und um 13.40 Uhr, ein letztes Mal um 16.20 Uhr. Frühaufsteher dürften an dem Kurs Münsingen ab 7.53 Uhr ihre Freude haben und sind dann um 9.01 Uhr in Ulm, von wo man mit dem letzten Zug um 18.20 Uhr wieder zurückfahren kann. In Engstingen kommt der letzte Zug um 16.14 Uhr an. Ausflüglern bleibt also reichlich Zeit für eine attraktive Tagestour.

Das gilt besonders für den Saisonauftakt. Denn auch in diesem Jahr lädt der Luftsportverein Münsingen am 1. Mai zu seinem Oldtimer- und Dampfmaschinenfest auf das Fluggelände Eisberg. Vom Münsinger Bahnhof pendelt der historische Saurer-Gebirgs-Bus zum Oldtimerfest.

In den Zügen sind alle regulären Fahrscheinangebote der Deutschen Bahn sowie des Naldo-Verkehrs-Verbundes gültig. Besonders preisgünstig reist man mit dem Naldo-Tagesticket Netz, das für fünf Personen nur 19,50 Euro kostet. Ausflügler von Reutlingen erreichen Engstingen mit dem Sonnen-Alb-Express und Münsingen mit der Zug-Bus-Verbindung über Bad Urach.

Am 29. September feiert die SAB das 125-jährige Jubiläum der Bahnstrecke Honau-Engstingen-Münsingen mit einem historischen Sonderzug, von Reutlingen nach Münsingen, sowie am Sonntag, 30. September, und am Tag der Deutschen Einheit mit einem großen Bahnhofsfest. So wird das traditionelle Bahnhofsfest zum Saisonauftakt an das Ende der Saison verschoben.

Geöffnet ist am 1. Mai aber das Stationsbuffet im Münsinger Bahnhof. Die Fahrradbeförderung in diesen Zügen und Bussen ist kostenfrei. Weitere Informationen unter reisedienst@bahnhof-muensingen.de und unter www.alb-bahn.com.