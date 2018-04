Geschichte Aktionen am Museumstag

Ziegel mit Botschaften und Wünschen gibt es im Münsinger Stadtmuseum zu sehen. Am Museumstag dienen sie Kindern in einem Workshop als Vorlage. © Foto: Fotos: Stadtarchiv Münsingen

Münsingen / Ulrike Bührer-Zöfel

Die Museen in Münsingen werden nicht gerade gestürmt, gleichwohl verzeichnet Stadtarchivar Yannik Krebs von Jahr zu Jahr einen Besucherzuwachs. Um das Interesse an der Geschichte weiter zu pushen, ist zum einen am 13. Mai, dem Internationalen Museumstag, der Eintritt frei, zum anderen gibt es Aktionen. Jetzt zum ersten Mal auch für Kinder. Thema des Ton-Workshops im Schloss mit Regine Autenrieth sind „Glückbringende Ziegel und Ornament verzierte Kacheln“. Anknüpfungspunkt ist die lange Hafner-Tradition in Münsingen. Die Handwerker formten schon 1454 aufwendig und kunstvoll gestaltete Feierabendziegel mit Botschaften und Wünschen. Bei den Workshops modellieren die Teilnehmer selbst Kacheln und Ziegel, bemalen, verzieren, beschriften sie. Von 14.30 bis 16 Uhr können Kids zwischen sechs und neun Jahren mitmachen, von 16.30 bis 18 Uhr sind die zwischen zehn und zwölf Jahren an der Reihe. Eine Anmeldung ist notwendig (siehe Infokasten).

Außerdem finden im Stadtmuseum Führungen statt: Sandra Linsenmayer und Martin Dürr nehmen Besucher um 13 und um 16 Uhr mit auf einen Gang durch die Stadtgeschichte. Dauer: jeweils eineinhalb Stunden.

Neues auch in Buttenhausen: Dort gibt es einen literarisch-musikalischen Rundgang auf jüdischen Spuren. Dazu haben sich Bernd Requardt, Katalin Horvarth (Gesang, auch auf hebräisch) und Nina Speidel (Instrumente) zusammen getan. Auch Buttenhausener machen mit, tragen an verschiedenen Stellen Texte vor. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Töpferei in der Heimtalstraße 21. Dauer: etwa zwei Stunden. Um 14 Uhr gibt es zwei Angebote in Buttenhausen: Reinhard Weitbrecht führt durchs Jüdische Musem, Eberhard Zacher durch die Erzberger-Gedenkstätte.

Zacher hält außerdem um 16 Uhr im Bürgersaal einen Vortrag über „Ludwig-Peter Walz – ein Helfer bedrängter Juden in Buttenhausen“. Der evangelische Christ und Nazigegner versorgte, nachdem die „Zwangsmaßnahmen und Einschränkungen gegenüber den Juden zunahmen“, sie von Riedlingen aus mit Lebensmitteln. Walz, später Bürgermeister dort, wurde dafür 1974 von der Gedenkstätte Yad Vashem als „Gerechter unter den Völkern“ ausgezeichnet. Zacher macht anschließend noch mal einen Rundgang durchs Museum.

Der VfR übernimmt bei der Bernheimer’schen Realschule die Bewirtung.

Magolsheim macht am 13. Mai ebenfalls mit: Um 14 Uhr starten Hans-Michael Kehm und Helmut Knehr in der Baldeckstraße 2 zum zirka zweistündigen geschichtlichen Rundgang.