Gomadingen Akteure bieten eine enorme Bandbreite an Tanzstilen

Akteure bieten eine enorme Bandbreite an Tanzstilen

Gomadingen / Maria Bloching

Zarte Kindertänze, traumhafte Ballettszenen aus dem berühmten „Dornröschen“ sowie energiegeladene moderne Tänze mit Hiphop, Jazz, Modern, Funk, Tapdance und Show gab es am Samstag zwei Aufführungen in der Sternberghalle in Gomadingen zu sehen.

Dabei begeisterten rund 250 Tänzerinnen und Tänzer mit abwechslungsreichen und anspruchsvollen Choreografien, wunderschönen Kostümen und zahlreichen kleinen Details, die jede Darbietung zu einem Höhepunkt werden ließen.

Intensiv hatten sich die überwiegend jungen Akteure auf diesen Event vorbereitet, mit höchster Konzentration und der nötigen Portion Anspannung nahmen sie in unterschiedlichen Formationen die Bühne für sich ein.

Die meisten Akteure waren gleich mehrmals während der eineinhalbstündigen Vorstellung zu sehen und nutzten die Gelegenheit, ihr Talent auf vielfältige Weise unter Beweis zu stellen.

Dies ganz besonders, weil in den Reihen der Zuschauer in der Halle mit Ray Lynch ein besonderer Gast Platz genommen hatte.

Der Tänzer, Sänger, Entertainer, Pädagoge und Choreograf prägt die Stepp- und Jazztanz-Szene in Deutschland seit über 40 Jahren und hat den Tanz hierzulande weitergebracht. Er unterrichtet Xenia Leichtle im Stepptanz und wollte sich vor Ort ein Bild von seiner Schülerin und deren Mittänzerinnen machen.

Der gebürtige New-Yorker wurde nicht enttäuscht. Denn bereits von ganz jungen Tanzschülerinnen waren anspruchsvolle Stepptänze zu sehen, darüber hinaus bestanden zahlreiche Darbietungen aus einer Kombination von Ballett, Modern Dance und Akrobatik.

„Wir fördern unsere Schüler und fordern natürlich auch ein“, machte Silvia Leichtle, Leiterin von Kultur 33, deutlich. Denn damit ein solches Tanzereignis gelingen kann, müssten die jungen Tänzer sich intensiv vorbereiten und dabei Konzentration und Disziplin an den Tag legen. „Dann können sie alles auf den Punkt genau abrufen“, so Silvia Leichtle. Und das taten sie auch.

Unter dem Motto „Bühnentanz pur“ wurde eine enorme Bandbreite an Tanzstilen aufgezeigt, die auf einer fundierten Technik und lebendigem Ausdruck beruhten. Mit dem Ballett „Dornröschen“ von Peter Tschaikowski wurde eine bezaubernde Stimmung in die Sternberghalle geholt. Bis heute zählt es zu einem der populärsten Ballette und gehört zum internationalen Standardrepertoire des klassischen Balletts.

Tanzlehrerin Pilar Murube Carreto hatte die Szenen für ihre Ballettklassen choreografiert und einstudiert, so dass die märchenhafte Geschichte als vitales Werk voller Romantik die Zuschauer in ein Zauberreich entführte. Der Ausschnitt „Arabian Nights“ aus dem Musical „Aladdin“ ließ von Tausend und einer Nacht träumen und beeindruckte durch die Ensemblevielfalt und die sehenswerten Kostüme. Alle Akteure zeigten an diesem Tag eine enorme Leistung, traten sie doch bei zwei Vorstellungen direkt hintereinander zweimal auf.