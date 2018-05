Hardtschule Abgehoben im positiven Sinn

Auingen / szr

„Wenn nicht hier, wo sonst, das lohnt sich doch“, strahlte Schulleiter Georg Barfuß, angesprochen auf sein schickes Outfit, welches durch eine pfiffige Fliege um den Hals, einen besonders festlichen Charakter bekam. Irgendwie abgehoben, ganz im positiven Sinn. Wie auch Chorleiter Friedemann Lutz, der kurz vor dem Konzert scherzte „nichts hält mich am Boden“.

Lutz bezog sich dabei auf den Schulkonzert-Titel „Über den Wolken“. Mitte der 70er-Jahre hallte der Reinhard-Mey-Ohrwurmklassiker aus so ziemlich jedem Radiolautsprecher in Deutschland. Beim Schulkonzert füllte der Song am Donnerstag die Turn-und Festhalle in Auingen aus. Kinder der 60er und 70er, reichte ein kurzer Blick auf den Liedtext und schon war die grenzenlose Freiheit wieder komplett aus dem Gedächtnis ausgegraben.

Dem Hardtschul-Musikteam mit Julia Renner-Petersmarck, die die Flöten-AG der Klassen 1-4 leitet, der Orff-AG-Leiterin Ute Stander-Klimmek (Klassen 3 und 4) sowie dem Chorleiter Friedemann Lutz (Klassen 2-4) war es einmal mehr gelungen, ein Programm auf die Beine zu stellen, das schlichtweg Laune machte. So war es sowohl für die jungen Akteure, als auch für die Zuhörer kein Problem einfach mal kurz stimmgewaltig abzuheben.

Fetzige und klassische Lieder wie „Bridge over troubled water“, „Oh happy day”, „Werner mit dem Fleckentferner”, „Pippi Langstrumpf“, „Alles nur geklaut“, die „Zauberflöte“ oder der Konzerttitelgeber, der sämtliche Konzertbesucher kurzerhand über die Wolken beamte, trugen zum Abheben bei. Allesamt Lieder, die den Kindern sichtbaren Spaß machten, so dass das Lampenfieber auf der „großen Bühne“, bei den meisten schnell verflogen war.

Für den kulinarischen Teil zeigte sich der Elternbeirat zuständig, der nicht nur zur Verköstigung der Besucher, sondern auch zum entspannten Plausch zwischen Eltern, Großeltern, Freunden und den Bekannten einlud.