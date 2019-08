Mit drei Kanus voller Ausrüstung und Verpflegung startete das Big-Salmon-River-Team, sechs Männer aus ganz Deutschland, darunter der Münsinger Günter Eisenhart am Quiet Lake im kanadischen Yukon-Territorium. Dort wurde 1896 der Goldrausch ausgelöst als George Carmacks, seine Frau Kate und der Indianer Skookum einen riesigen Goldfund machten. Die damaligen Glücksritter kamen mit dem Schiff in Skagway (Alaska) an, überwanden die Berge bis zur kanadischen Grenze und folgten den Seen und Flußverläufen bis zum 1000 Kilometer entfernten Ziel im Klondikegebeit der Stadt Dawson City. Damals wurden die großen Flüsse mit Raddampfern befahren und mit Hilfe dieser Schiffe wurde auch das Territorium besiedelt.

Die kleineren Nebenflüsse wurden eher vernachlässigt. Dort lebten die Indianer und betrieben die Jagd, den Fischfang und handelten mit den neu entstandenen Handelsgesellschaften.

So hat auch der kleine, wilde, 250 Kilometer lange Big Salmon River seine eigene Geschichte. Das Yukon-Territorium ist eines von 13 kanadischen Bundesländern. Erst wenn man den Größenvergleich erfährt, wird einem klar welche Herausforderungen auf den Abenteurer von heute zukommen, wenn er sich für Tage oder Wochen von der Zivilisation entfernt und in die Wildnis begibt.

Doppelt so groß wie Deutschland

Das Yukon-Territorium ist doppelt so groß wie Deutschland, und es leben dort nur 45 000 Menschen. Davon 35 000 in der Hauptstadt Whitehorse. Die anderen leben in kleinen Gemeinden oder als Familie im Busch. Auch Einzelgänger sind zu finden, die als Trapper oder Goldschürfer leben.

Ausgangspunkt jeder Reise ist Whitehorse. Hier organisiert man das Gerät und die Ausrüstung, hier beschafft man sich die Verpflegung für das eigene Abenteuer. Hier beginnt der Transfer zum Ausgangspunkt des Flussabenteuers. Auch der Schriftsteller Jack London lebte einige Zeit in Whitehorse und sammelte Stoff für seine weltbekannten Geschichten. Ein Denkmal von ihm steht in der Stadt.

Das deutsche Team unter Leitung von Günter Eisenhart und Jürgen Marschinke ging am Quiet Lake (stiller See) in die Boote. Über diesen See sowie die folgenden beiden kleineren Seen, Sandy Lake und Big Salmon Lake kam die Gruppe auf den Big Salmon River (Großer Lachs Fluss). Hier begann die eigentliche Herausforderung. Baumsperren auf und über dem Fluss, Stromschnellen und Klippen erforderten große Aufmerksamkeit.

Nicht alles lief reibungslos. Mal fuhr sich ein Kanu in den Sperren fest, mal schwappte Wasser ins Boot und musste ausgeschöpft werden.

Auch das Wetter brachte an manchen Tagen den Abenteurern unschöne Stunden. Nach 250 Kilometern auf dem Big Salmon River kam das Team an den Zusammenfluss mit dem großen Yukon River. An dieser Stelle ist noch heute die alte Indianerortschaft Big Salmon Village zu sehen. Ein ehemaliger Handelsposten.

Carmacks als Zielort

Auf dem Yukon River paddelten die Männer nochmals insgesamt 150 Kilometer bis zum Ziel, die Indianerortschaft Carmacks. Bären, Elche, Weißkopfadler, Biber und Otter waren ständige Begleiter.

Den größten Indianerfriedhof des Territoriums findet man in Little Salmon Village. Hier leben während der Sommermonate einige Familien vom Lachsfang und von der Jagd. Kurz vor Carmacks ging das Team bei der alten Kohlemine „Coalmine Campground“ an Land. Per Auto-Transfer ging es zurück über den Champbell Highway nach Whitehorse.