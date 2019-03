Er ist einer der erfolgreichsten Alpinisten und vereint bergsteigerische und skifahrerische Ausnahmetalente: Hans Kammerlander. Am Samstagabend spricht er in der Gomadinger Sternberghalle.

Er ist einer der erfolgreichsten Alpinisten und vereint bergsteigerische und skifahrerische Ausnahmetalente: Hans Kammerlander wurde am Nikolaustag des Jahres 1956 in Ahornach, einem Teilort von Sand in Taufers in Südtirol, geboren. Am 30. März spricht er um 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) in der Sternberghalle als Gast des Albvereins Gomadingen. Sein Vortrag steht unter dem Überschrift „Ski extrem – Vom Nordpol zum Everest“. Wir haben mit Hans Kammerlander über Herausforderungen, den alpinen Wettstreit und damit verbundene Risiken gesprochen.

Herr Kammerlander, das Wort „extrem“ charakterisiert ja ein Stück weit ihr alpines Leben. Gab es noch Spielraum für sie, die Schönheit der Berge zu genießen?

Hans Kammerlander: Die Schönheit stand immer im Vordergrund, sonst wäre ich nicht so motiviert gewesen. Aber natürlich gab es Tage mit besonderen Herausforderungen, da war es anders. Aber nach der Rückkehr kamen die Erinnerungen, das war immer eine Genugtuung.

Sie sind 1996 vom Mount Everest mit Skiern abgefahren. Wie kamen sie auf so eine Idee?

Die Kletterei und das Skifahren waren schon immer meine Leidenschaft. Daher entstand die Idee, beides zu kombinieren – zumal es selten jemand gibt, der beide Sportarten sehr gut beherrscht. Ich dachte mir, der Berg ist nicht so steil, die Kombination war also andenkbar. Als ich dann oben mit den Ski losgefahren bin, das war für mich der intensivste Augenblick in meinem Leben.

Derzeit läuft in den Kinos der Film „Manaslu – Berg der Seelen“, der ihr Leben und die dramatischen Ereignisse im Mai 1991 an jenem Achttausender schildert, bei dem zwei ihrer Freunde umgekommen sind. Wie finden Sie den Film?

Ich bin ganz zufrieden, ja. Ich hatte mich gefreut, als mir die Idee vorgestellt wurde, aber ich habe gleich gesagt, ich will nicht, dass nur die Erfolge aufgezählt werden, sondern auch die Fehler die ich im Leben gemacht habe. Nur wenn die nicht verschwiegen werden, kann ich auch die Erfolge genießen. Außerdem war mein Wunsch, dass die Zuschauer in den Szenen über die große Tragödie nicht geschont werden. Das war damals so brutal, das man es mit Worten eigentlich nicht beschreiben kann. Wir waren mitten im Kern eines Gewitters, Sturm, Schneefall, ständige Stromschläge, du siehst nichts mehr und der Kamerad neben dir ist tot. Das war mir wichtig, den Rest habe ich dem Regisseur überlassen.

