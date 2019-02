Hohenstein „Turek, du bist ein Fußballgott!“

Hohenstein / Von Reiner Frenz

Toni, Du bist ein Teufelskerl! Turek, Du bist ein Fußballgott“, rief am 4. Juli 1954 der völlig aufgelöste Rundfunkreporter Herbert Zimmermann im Berner Wankdorfstadion in sein Mikrofon und machte so den Torwart der Deutschen Fußballnationalmannschaft, Toni Turek, unsterblich. Es war der Tag, an dem die Deutsche Elf das nie für möglich gehaltene wahr machte und gegen die seit Jahren ungeschlagenen Ungarn mit 3:2 den ersten WM-Titel einer deutschen Mannschaft errang. Die Einleitung lässt’s erahnen: Großen Anteil daran hatte eben Schlussmann Turek. Und der wäre am 18. Januar 100 Jahre alt geworden.

Passend zu diesem Geburtstagsjubiläum ist die erste Turek-Biografie erschienen, nicht etwa verfasst von einem Düsseldorfer, wo Turek lange Jahr im Kasten stand und seine Glanzzeit erlebte, oder Duisburger, wo er gebürtig war, oder Ulmer, wo er für SSV und TSG gekickt hatte, sondern von einem Ödenwaldstetter. Autor des gut 200 Seiten dicken Buches ist Dr. Werner Raupp. Er stammt aus der Karlsruher Gegend, war Verwaltungsbeamter, hat Philosophie, Theologie und Neuere Geschichte studiert und arbeitet als freier Autor und Dozent, ist Mitbegründer des humanistisch-philosophischen Arbeitskreises „Tusculum“ und Mitherausgeber der Zeitschrift „Aufklärung und Kritik“, hat Bücher über Diderot und Albert Schweitzer veröffentlicht.

Turek-Archiv

Zudem hat Raupp seit seiner Jugend großes Interesse an der gesamten Welt des Sports, wie er es selbst formuliert. Durch Kontakte in das Rheinland lernte Raupp vor rund zehn Jahren Erich Fuchs kennen, der als Initiator der Turek-Forschung bezeichnet werden darf. Dessen Turek-Archiv hat Raupp nach Fuchs’ Tod auch übernommen und weiter ausgebaut. Irgendwann reifte der Gedanke, zu Tureks 100. Geburtstag ein Buch zu verfassen, zumal Raupp fasziniert war von der „beeindruckenden Persönlichkeit“ des Fußballspielers. Entstanden ist ein Werk, das weit mehr ist als eine Fußball-Biografie: „Mir ging es vor allem darum, Tureks bewegte Lebensgeschichte in die Zeitgeschichte einzubetten und so nicht nur den Blick auf die WM zu richten, die ja ohnehin jeder kennt“, so Raupp.

Toni Turek, dessen eigentlicher Vorname Anton lautet, ist Spross einer Duisburger Arbeiterfamilie, wobei die Familie aus der früheren preußischen Provinz Posen stammt. Der Vater arbeitete bei Krupp in den Hüttenwerken. Früh wurde Tureks Leidenschaft für das runde Leder entfacht. Mit Freunden trat er auf der Straße, auf dem Bolzplatz oder im Hinterhof gegen einen aus alten Strümpfen oder Lappen zusammengeschnürten Ball, wobei ihn seine älteren Brüder ins Tor schickten.

1933 beendete der 14-Jährige die Volksschule, erlernte ab 1934 das Bäckerhandwerk. Von 1935 bis 1937 gehörte Turek der A-Jugend des DSC 1900 Duisburg an, wurde 1934 erstmals in die Auswahlmannschaft seiner Heimatstadt berufen. Tureks Können fiel auch Sepp Herberger auf, der beim Westdeutschen Spiel-Verband an der Sportschule Wedau arbeitete und den jungen Duisburger ab 27. September 1936 erstmals in sein legendäres Notizbuch aufnahm, als Turek mit Duisburg in Krefeld antrat und überzeugte.

1939 wurde Turek zur Wehrmacht einberufen. Im Krieg findet man ihn als Spieß bei den Pionieren oft an vorderster Front, so in Kursk oder am Monte Cassino. 1941 durchschlägt ein Granatsplitter seinen Helm und dringt in den Hinterkopf ein. Dort bliebt er bis zum Lebensende, weil er nicht ohne Risiko entfernt werden kann und macht ihm immer wieder zu schaffen. Während der Kriegsjahre hütete er als Gastspieler beim 1. SSV Ulm sporadisch das Tor.

Sein erstes Länderspiel absolvierte Turek am 22. November 1942 im heutigen Bratislava. Das Spiel endete 5:2 für die DFB-Elf unter Reichstrainer Herberger. Nach dem Krieg spielte Turek zunächst für die TuS 1848/99 Duisburg. Auf dem Land gab es als Entlohnung für die Spieler in der ersten Zeit meistens Naturalien, Kartoffeln oder Speck. Ende 1946 wechselte er zur Eintracht nach Frankfurt, erwies sich als Rückhalt der Mannschaft, wurde in der Presse für seine „fabelhafte Fangkunst“ gelobt. Frankfurt wurde Dritter in der Oberliga. Im September 1947 kam er überraschend wieder nach Ulm, spielte bei der TSG, war jetzt Halbprofi, arbeitete nebenher als Hilfsaufseher in einem Jugendgefängnis, wo er den Insassen Fußball, Turnen und Boxen beibrachte. 1948/49 stieg er mit Ulm in die Landesliga ab. 1950 verließ Toni Turek die Münsterstadt wieder und wurde Keeper der Düsseldorfer Fortuna. Der Verein besorgte ihm eine günstige Wohnung und eine Anstellung bei der Rheinischen Bahngesellschaft. Einen Titel errang er aber auch in den Jahren in Düsseldorf nicht, erlebte hier aber seine Glanzzeit und stand am 22. November 1950 in Stuttgart vor 115 000 Menschen im Tor der Nationalmannschaft bei deren erstem Spiel nach dem Krieg gegen die Schweiz.

Obwohl nicht immer unumstritten und souverän, blieb er die Nummer 1 im Tor der Nationalelf. Er war ein „Linientorwart von stoischer Eleganz“, wie der Kicker einmal schrieb. Er ließ also den gegnerischen Stürmer auf sich zukommen und zwang diesen zum Abschluss, den er oft entschärfen konnte dank seines phänomenalen Stellungsspiels und hervorragender Reflexe.

Auch als Mensch, arbeitet Raupp in seinem Buch heraus, ließ Turek das Leben auf sich zukommen, war von phlegmatischem Temperament. Das vielleicht beste Spiel seines Lebens bestritt er im WM-Viertelfinale gegen Jugoslawien, das 2:0 für Deutschland endete, wurde als „rettender Engel“ gefeiert. Im WM-Finale ging zwar das zweite Tor der Ungarn auf seine Kappe, doch danach ließ Turek nichts mehr anbrennen und wurde von Zimmermann zum Fußballgott hochstilisiert. Ein Länderspiel bestritt der inzwischen 35-Jährige noch, am 16. Oktober 1954 in Hannover gegen Frankreich (1:3), als Uwe Seeler seine Premiere feierte. 1956 wechselte er in der Oberliga nach Mönchengladbach, und beendete nach vier sieglosen Spielen, in denen er nicht mehr an die Form früherer Zeiten anknüpfen konnte, seine Oberliga-Karriere. Fortan standen Beruf und Familie an erster Stelle, nebenher coachte er als Trainer Amateurvereine rund um Düsseldorf. 19 Jahre nach dem Wunder von Bern schlägt das Schicksal zu: Turek kann eines Morgens nicht mehr aufstehen, ist gelähmt, muss später viele Operationen über sich ergehen lassen, wird 1977 frühverrentet. Gehen konnte er nur noch an Krücken. Ganz Deutschland nahm damals Anteil an seinem schweren Schicksal. Am 11. Mai 1984 stirbt Turek an den Folgen eines Schlaganfalls. „Viel Glück habe ich im Leben nicht gehabt“, sagt er deprimiert kurz vor seinem Tod.

Info Toni Turek – „Fußballgott“. Eine Biographie. Autor: Dr. Werner Raupp, Arete Verlag Hildesheim, 16 Euro, ISBN: 978-3-96423-008-9.