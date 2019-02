Münsingen „The Magic of Mozart“ verführt zum Mitwippen

„The Magic of Mozart“ verführt zum Mitwippen

Münsingen / Heike Feuchter

Eine frühlingshaft geschmückte Halle, ein gutgelauntes Publikum und unterhaltsame Klänge verwoben sich am Samstag zu einem launigen Konzertabend.

Durch ihre Programmgestaltung mit traditionellen, konzertanten und weltlichen Weisen präsentierten die 34 Musikerinnen und Musiker die Bandbreite der modernen Blasmusik auf souveräne Art und Weise. Sie bewiesen mit Spielfreude und Leidenschaft ein Händchen für traditionelle Weisen.

Voll Erhabenheit und Ausstrahlung erklang die eröffnende „Festmusik“, die schnelle Polka „Leichtes Blut“ ging schwungvoll ins Ohr und zeigte eine weitere Kompositions-Nuance von Walzerkönig Johann Strauß Sohn. Mit dem „Frankonia-Marsch“, der „Wast´l-Polka“ und dem Marsch „Gruß an Böhmen“ stellte die Kapelle weitere Werke der traditionellen Blasmusik vor und brachte mit lebendigem Spiel die Charaktere der Stücke bestens zur Geltung.

Lebendig zeigte sich auch der mit engagiertem Dirigat agierende musikalische Leiter Hermann Hilsenbeck, denn in gewohnt sportlicher Manier erklomm er sein Dirigentenpodest nach jeder Moderation mit einem lässigen Sprung. Durch das Programm führte Musiker Michael Gierk, der heuer aufgrund leichter Heiserkeit auf seine sonstigen Gesangseinlagen am Konzert verzichten musste.

Eine weitere Klangfacette tat sich mit „Reich der Dolomiten“ auf. Dieses romantische Tongemälde präsentierte in Noten festgehaltene Empfindungen und malte musikalische Bilder der Erhabenheit, verwoben mit einer romantischen Sage um das berühmte Bergmassiv „Rosengarten“. Ausdrucksvolles Spiel und feine Nuancen mit Raum für solistische Passagen prägten das Stück ebenso wie heroische Klangverläufe und zarte Tonlinien.

Ebenso gefiel „The Magic of Mozart“, welches bekannte Werke des österreichischen Ausnahmekomponisten im Medley vereinte und zum Mitwippen verführte. Zum Träumen und zurücklehnen lud das gefühlvolle und melodische „Erinnerungen“ ein, das sich durch zahlreiche Registersoli auszeichnete. Musikalisches Gold kam in „James Bond Suite“ zu Gehör. Das Hitmedley der Blockbuster bescherte dem Publikum ein mitreißendes Kopfkino- orchestral, bombastisch und mitreißend ausmusziert. Das „Howard Carpendale Medley“ führte dann wieder in die ruhigeren Gewässer des Schlagers und brachte mit eingängigen Melodien das Publikum zum schwelgen.

Ehrungen

Im Rahmen des Konzertes zeichnete Klaus Dollinger vom Blasmusikverband verdiente Musikerinnen der Böttinger Musikkapelle aus. Verena Reiber, Mona Schrade und Annika Sperl wurden für zehn Jahre aktives Musizieren mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet.

Martina Geiselhart bekam für 25 Jahre aktives Musizieren und 15-jährige Tätigkeit im Vorstand die Förderermedaille in Silber verliehen.