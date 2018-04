Gesellschaft der Musikfreunde „Spark“ denkt Klassik komplett neu

Münsingen / ab

MTB-Cup, Kunst- und Gartenmarkt, Schafauftrieb, offene Geschäfte – der Münsinger Frühlings-sonntag am 22. April ist schlichtweg ein Muss. Und schon am Samstagabend sind die Erwartungen riesengroß, wenn der große Saal der Zehntscheuer zum Treffpunkt wird für alle Musikbegeisterten jeder Altersstufe von nah und fern, wenn die Gesellschaft der Musikfreunde in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt internationale Klasse aufbietet: Der „Echo Klassik ohne Grenzen“-Preisträger „Spark“ gastiert am Samstag, 21. April, um 20 Uhr in der Zehntscheuer in Münsingen

Zahlreiche bedeutende Konzertpodien zählen zu den bisherigen Stationen von Spark, darunter der Wiener Musikverein, das Konzerthaus Berlin, die Kölner Philharmonie, der MDR-Musiksommer, die Alte Oper Frankfurt, der Münchner Gasteig, das Rheingau Musik Festival, das Concertgebouw Amsterdam, das Barbican Centre London, das Flagey in Brüssel, die Händel-Festspiele in Göttingen und Halle, das Gran Teatre del Liceu Barcelona, die National Concert Hall Taipei und das Shanghai Oriental Art Center.

Daniel Koschitzki, Andrea Ritter (Blockflöte), Stefan Balazsovics (Violine), Victor Plumettaz (Violoncello), Arseni Sadykov (Klavier), haben ihr Programm „On the Dancefloor“ im Gepäck mit dem Untertitel „Auf einen Tanz mit Bach, Mozart, Ravel & Abba”.

Spark denkt Klassik neu. Im Kern klassisch, nach außen eigenwillig, neugierig und unangepasst, schlagen die fünf Musiker ihr Ideenzelt auf einem offenen Feld zwischen Klassik, Minimal Music, Electro und Avantgarde auf. Lustvoll und lässig werden Stile gemixt und die zahlreichen Klangvariationen ausgelotet, die ihr reiches Instrumentarium unter anderem aus über 40 verschiedenen Flöten zu bieten hat. Kein Stück gleicht dem anderen. Sie tragen alle die ureigene, unverwechselbare Handschrift dieses aufregenden Ensembles.

On the Dancefloor

Schubladen ist ein Wort, das die Mitglieder von Spark wohl am liebsten aus dem Duden streichen würden, zumindest wenn es um das geht, was Spark macht. Einordnen lässt sich das nämlich kaum, und das ist gut so. Denn so bleibt jedes Programm des Ensembles eine zündende Überraschung und löst das Versprechen, das der Name „Spark“ (Funke) gibt, immer aufs Neue ein. Im Programm „Dancefloor“ bittet die klassische Band auf das Tanzparkett von 400 Jahren Musikgeschichte. Im erfrischenden Stilmix erlauscht Spark nicht nur in Abba-Hits und Musicalsongs mitreißende Tanzrhythmen, sondern kommt zu dem Schluss, dass bei Bach, Mozart, Couperin, Ravel… und überall da, wo Musik ist, der Tanz nicht weit sein kann.

Im Jahr 2011 mit dem ECHO Klassik ausgezeichnet, hat sich die seit zehn Jahren bestehende Formation einen festen Platz an der Spitze der jungen kreativen Klassikszene erspielt. Von ihren Fans wird die Gruppe vor allem für ihre mitreißenden, hoch energetischen Live-Performances geliebt. Mit überschäumender Vitalität und der pulsierenden Kraft einer Rockband leben sich die fünf Ausnahmemusiker auf der Bühne aus. Gemeinsam sind sie Spark und werden zum nachhaltigen Live-Erlebnis für die ganze Familie. Menschen rund um den Globus lassen sich von ihrer gekonnten Verbindung aus Tradition und Trends mitreißen: Gute Musik kennt keine Grenzen.