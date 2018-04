Münsingen „Sie waren engagiert und erfolgreich“

Münsingen / Reiner Frenz

Bei der Baugenossenschaft Münsingen geht eine Ära zu Ende. Mit Ende des Monats geht das langjährige geschäftsführende Vorstandsmitglied Norbert Grüger in den Ruhestand. Eigentlich hätte man ihn gerne noch zehn Jahre im Amt gesehen, scherzte Mike Münzing, Aufsichtsratsvorsitzender der BG bei der Verabschiedung im Rahmen einer Vorstands- und Aufsichtsratssitzung am Donnerstagabend.

Die Würdigung von Grügers Wirken bei der Baugenossenschaft nahm dessen Vorstandskollege Karl Ogger vor. Dieser dankte dem 62-Jährigen für dessen „engagierte, zielstrebige und erfolgreiche Arbeit“ in den vergangenen 19 Jahren. Vor 19 Jahren habe die Baugenossenschaft mit Grügers Wahl eine richtige Entscheidung getroffen, betonte Ogger. Grügers Start seinerzeit sei holprig gewesen. Ärztehaus und Verbrauchermarkt seien im Rohbau gewesen. Es habe viele Umplanungen, Nachbesserungen und Unstimmigkeiten gegeben und der Abverkauf sei schleppend verlaufen.

Weitere in der Anfangsphase unvorhergesehene Probleme habe Grüger bravourös gelöst, erklärte der frühere Heroldstatter Bürgermeister. Danach freilich sei es richtig rund gelaufen, „dank ihres engagierten Einsatzes“. So konnten viele interessante Bauvorhaben verwirklicht werden, mit denen man auch in der Öffentlichkeit großes Ansehen gewinnen konnte, meinte Ogger.

Zu diesen Objekten gehörten mehrere Einfamilienhäuser, sechs Wohneinheiten in der Beethovenstraße in Heroldstatt, zwölf Wohneinheiten in der Uracher Straße in Münsingen, zehn Wohneinheiten und eine Seniorenbegegungsstätte in Heroldstatt, ein Gewerbeobjekt in der Hauptstraße in Münsingen, neun Wohneinheiten in der Herder-, sechs in der Sternbergstraße, eine Gewerbe- und zwei Wohneinheiten in der Sternbergstraße, 16 Wohneinheiten und zwei Doppelhaushälften in der Bismarckstraße in Münsingen. Derzeit seien 18 Wohneinheiten im Gruorner Weg im Bau, wo das Notariat bereits bezogen ist. Auch eigene Mietobjekte seien gebaut worden, in der Neuffenstraße mit 20 Wohneinheiten.

In Grügers Amtszeit seien 125 Wohn- und 16 Gewerbeeinheiten gebaut worden. Da Stillstand bekanntlich Rückschritt sei, überplane man derzeit das Gebiet der bebauten Eigentumsflächen Keplerstraße/Lehenstraße. In Planung ist auch ein Projekt mit acht Wohneinheiten in Heroldstatt. Daneben habe das Unternehmen 139 Mietwohnungen bewirtschaftet, von denen einige saniert wurden. Weitere 420 Wohnungen wurden verwaltet.

Dies alles habe man dem sehr engagierten und immer sachlich agierenden scheidenden Vorstand Norbert Grüger zu verdanken: „Auf sie war immer Verlass. Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit standen bei Ihnen im Vordergrund“, so Ogger.

Mike Münzing ergänzte, dass sich Grüger in den 19 Jahren zum Gesicht der Baugenossenschaft entwickelt habe: „Sie waren präsent in der Region“. Mit den Geschäftspartnern sei Grüger immer so positiv umgegangen, dass diese bereit waren, Partner zu bleiben.

Grüger selbst hob hervor, dass die Erfolge der BG in seinem hervorragenden Team begründet seien. Ihm habe die „Herkulesarbeit“ viel Spaß gemacht, jetzt freue er sich aber auf die Zeit, die er für seine Familie, für die Enkelkinder aufbringen kann. Seinem Nachfolger Oliver Gebhard gab er auf den Weg: „Bezahlen Sie die Handwerker schnell. Das sichert Ihnen deren Wohlwollen“.

Gebhard, 43, der in der Nähe von Uttenweiler wohnt, war zuletzt in der Kreisbaugenossenschaft Ehingen tätig, wo er die operative Leitung innehatte. Er freue sich auf die neue Herausforderung, darauf, nicht nur verwalten, sondern auch bauen zu können.