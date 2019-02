Münsingen „Sichere Häfen“ bekunden Solidarität

Münsingen / Von Ralf Ott

Noch immer versuchen regelmäßig Flüchtlinge das Mittelmeer zu überqueren, um Europa zu erreichen. Ihre Zahl sinkt allerdings deutlich und die Hauptrouten haben sich in den westlichen Teil des Mittelmeers verlagert. Die Entscheidung, eines der Schlauch- oder Holzboote von Schleusern für die Überfahrt zu nutzen, ist jedoch noch immer überaus riskant und endet oftmals mit dem Tod. Nicht zuletzt deshalb, weil die von privaten Organisationen organisierte und finanzierte Seenotrettung seit dem vergangenen Jahr von staatlichen Behörden bei ihrer Arbeit massiv behindert wird.

Wie also sieht die Situation von Geflüchteten im Mittelmeer derzeit aus? Dazu fand jetzt unter der Überschrift „Wir können sie doch nicht einfach ertrinken lassen!“ eine Veranstaltung im evangelischen Gemeindehaus in Münsingen statt. Rund 50 Interessierte aus Münsingen und benachbarten Gemeinden nutzten die Möglichkeit, von Markus Groda von der Seebrücke Reutlingen-Tübingen sowie Asylpfarrerin Ines Fischer Fakten aus erster Hand zu erfahren. „Es ist eine Katastrophe, die sich an den Rändern Europas abspielt“, sagte Ina Kinkelin-Naegelsbach in ihrer Begrüßung zur gemeinsamen Veranstaltung des Diakonieverbands Reutlingen-Münsingen, der Volkshochschule, der Stadt und der Evangelische Bildung Reutlingen.

In seinem Vortrag erinnerte Groda an die Anfänge der Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. Im Oktober 2013 wurde die Aktion Mare Nostrum von der italienischen Marine nach dem Untergang von zwei Flüchtlingsbooten mit mehr als 600 Toten gestartet. Innerhalb eines Jahres wurden 150 000 Menschen gerettet. Ein Jahr später endete die Aktion, für Italien war es schwierig, alle Flüchtlinge unterzubringen. Als Ersatz begann von Seiten der EU die Operation Triton, deren Hauptaugenmerk jedoch darauf lag, Schleuser zu verhaften und die Rettung den zivilen Handelsschiffen zu überlassen. Die Situation verschärfte sich. Ab 2015 traten private Nichtregierungsorganisationen (NGO) auf den Plan, um mit Schiffen Flüchtlinge zu retten. In Deutschland gründete sich der Verein Sea-Watch. „Die zivilen Retter haben immer mit staatlichen Stellen zusammengearbeitet“, so Groda. Maßgeblich war für den jeweiligen Einsatz die Seenotrettungsleitstelle (Maritime Rescue Coordination Center) in Rom. „Wir waren nie auf eigene Faust unterwegs“, betonte er.

Seit dem vergangenen Jahr hat sich der Wind jedoch gedreht. „Die staatlichen Stellen versuchen auf unterschiedlichste Weise die Arbeit der NGO’s zu behindern“, berichtete Groda. Dahinter steckt das Ziel, die Zahl der Flüchtlinge, die Europa erreichen, möglichst gering zu halten. Vier einsatzfähige Rettungsschiffe sind derzeit von den Behörden festgesetzt. So halten die Italiener die „Sea-Watch 3“ wegen angeblicher technischer Probleme fest, die Niederlande als deren Flaggenstaat behaupten, das Schiff sei für den längeren Aufenthalt von Menschen unzureichend ausgerüstet – wie auch die spanischen Behörden im Fall der „Open Arms“. Das wiederum war allerdings nie das Ziel der Retter, sondern längere Aufenthalte von Flüchtlingen kamen nur in jüngster Zeit vor, als Häfen die Erlaubnis zum Anlegen verweigerten. In Spanien wiederum sehen sich die Crewmitglieder der „Iuventa“ dem Vorwurf der Schlepperei ausgesetzt. Dem von der Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ eingesetzten Schiff wiederum wurde von den italienischen Behörden „illegale, regelmäßige Müllentsorgung“ vorgeworfen. Der für Suchflüge eingesetzte Helikopter „Colibri“ erhält keine Starterlaubnis mehr. Als einziges Boot sei derzeit die „Alan Kurdi“ unterwegs, sagte Groda. Die Kriminalisierung der Helfer hält vor allem junge Leute von einem Einsatz auf den Schiffen ab, gab er zu bedenken, denn mit den Vereinsgeldern dürften die Kosten für Gerichte und Rechtsanwälte nicht finanziert werden.

Für die Reutlinger Asylpfarrerin Ines Fischer ist klar, dass die Situation von Flüchtlingen im Mittelmeer „uns politisch und menschlich etwas angeht“. Die EU sei aktiv daran beteiligt, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, betonte sie, denn politisches Ziel sei es, dass die Menschen hier nicht mehr ankommen. Die Seerettung sei an die „libysche Küstenwache“ übertragen worden. Doch Libyen sei kein funktionierender Staat, Flüchtlinge würden in Lagern misshandelt und gefoltert und die „Retter“ interessierten sich nicht für das Leben der Menschen. Im Mittelmeer finde ein klarer Rechtsbruch statt, da laut Genfer Flüchtlingskonvention niemand an einen Ort zurückgebracht werden dürfe, an dem die Menschenrechte nicht eingehalten werden.

Hier setzt die im Juli vergangenen Jahres gegründete „Seebrücke“ mit dem Projekt „Sichere Häfen“ an. Bislang haben sich in Deutschland 42 Kommunen beteiligt. Diese verpflichten sich, mindestens eine der Forderungen zu erfüllen, wie beispielsweise die zusätzliche Aufnahme von Flüchtlingen, die Unterstützung der Seerettung oder die Bereitstellung von Ressourcen für die Integration der Flüchtlinge. „Reutlingen steht kurz vor der Zustimmung“, so Fischer. Sie rief dazu auf, in den Gemeinden hier für einen Beitritt zu werben.