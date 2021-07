Coronakonform restlos besetzt war am Sonntag die Michaelskirche in Buttenhausen. Im Rahmen des Jubiläums „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ war die Klezmer-Formation „Jontef“ zu Gast, die sich 1988 am Landestheater Tübingen gegründet hatte. Veranstalter waren die Kirchengemeinde...