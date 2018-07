Münsingen „Die Gesellschaft setzt auf Sie“

Münsingen / Reiner Frenz

Ganz afrikanisch ging es gestern Nachmittag in der Beruflichen Schule in Münsingen zu, als unter dem Motto „Könige der Pflege“ die „Krönung“ der Abschlussklasse der Berufsfachschule für Altenpflege zelebriert wurde. Tänze und Songs aus „Der König der Löwen“ versetzten die vielen Besucher der Abschlussfeier auf den schwarzen Kontinent.

Schulleiter Roland Dörr freute sich über den „temperamentvollen Auftakt“ und er freute sich vor allem über eine ganz besondere Besucherin der Feier. Marlies Hermann hatte vor zwei Jahren einen Schlaganfall erlitten, der das abrupte Ende ihrer Lehrertätigkeit an der Beruflichen Schule bedeutete: Wir wissen, dass es unheimlich schwer für Sie ist, nicht mehr unterrichten zu können“, sagte Dörr unter dem Beifall aller Anwesenden.

Von 1994 an habe Marlies Hermann die Altenpflegerinnen und Altenpfleger ausgebildet, erklärte Dörr, der der ehemaligen Kollegin ein kleines Abschiedspräsent überreichte.

Er dankte in diesem Zusammenhang der Altenpflegeklasse 3, dass sie die vergangenen zwei Jahre mit dem reduzierten Kollegium durchgestanden, zwangsläufig manche Stunde SOL betrieben habe, also selbst organisiertes Lernen, als es neben dem unerwarteten Ausfall von Marlies Hermann noch eine Kündigung zu verkraften galt: „Es lief damals nicht optimal“, gestand Dörr.

Der Pflegeberuf sei derzeit in aller Munde, führte der Schulleiter weiter aus, was die einmalige Chance biete, politisch etwas zu erreichen. Man müsse dies auch nutzen, auch in der Bevölkerung das Gefühl erzeugen, wie wichtig die Tätigkeit in diesem Berufsfeld sei. Dörr: „Es ist ein Beruf mit großer Verantwortung für die Menschen in deren letztem Lebensabschnitt“. „Die Gesellschaft setzt auf Sie“, gab Dörr den Absolventen am Ende seiner Rede auf den Weg: „Enttäuschen Sie uns nicht!“.

Vor der Zeugnisübergabe gab es noch einen Bilderreigen der drei Ausbildungsjahre und ein Pantomimespiel mit Begriffen aus Afrika sowie ein Büffet.