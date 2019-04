Am kommenden Samstag gastiert mit Pigeons on the Gate eine ganz besondere Band in der Wimsener Kulturmühle. Unsere Zeitung hatte Gelegenheit, mit Sängerin und Multiinstrumentalistin Lajescha Dubler zu reden, die zusammen mit ihrem Mann Roger das Rückgrat der Band bildet. Zehn Jahre ist es her, dass das Paar Ferien in Irland machte, erzählt die Winterthurerin. Beide machten damals schon Musik, hatten eine Rockband am Start. In Irland lernten sie heimische Musiker kennen, spielten mit ihnen zusammen: „Das hat uns richtig gepackt“, berichtet sie, und schnell sei so die Idee entstanden, in der Schweiz Musik zu machen, die auf dem Irish Folk basiert.

Man habe ein paar Leute zusammengetrommelt, mit ihnen im Wohnzimmer gejammt. Es sprach sich wohl herum, dass die Dublers auch Folkmusik spielen, so dass ein Auftrag für eine Hochzeit folgte: „Der Auftritt war ein Riesenerfolg und danach wussten wir, dass dies unser weiterer musikalischer Weg sein wird“.

Auftritt auf einer Hochzeit

Und so entstand dann „Pigeons on the Gate“, eine Schweizer Folkrock-Band, die sich nach einem irischen instrumentellen Traditional benannte. Immer dabei sind eben Lajescha und Roger Dubler, die mal zwei, mal drei und aktuell vier Mitstreiter haben. Die aktuelle Formation besteht seit zwei Jahren, erklärte Lajescha. Sie und ihr Mann schreiben alle eigenen Songs, werfen sich dabei manchmal den Ball zu. Drei Studio-CD’s und eine Live-CD sind bislang entstanden, im Herbst vergangenen Jahres zuletzt „Chasing Suns“. „Nach traditionellem Beginn haben wir uns weiterentwickelt, unseren ganz eigenen Sound entwickelt“, so Lajescha. Seit November sind die „Täubchen“ auf Tour, Wimsen wird ihr letztes Konzert der Tournee sein.

Live, bestätigt die Sängerin, komme die Band weit rockiger rüber. Dafür sind auch einige der Stücke vom neuen Album bestens geeignet, das sie als das modernste und auch persönlichste Album bislang bezeichnet: „Da steckt viel von der Suche nach dem eigenen Ich drin“.

Info Karten für das Konzert am 27. April, 20 Uhr, in Wimsen gibt es beim ALB BOTE, Gutenbergstraße 1 in Münsingen.