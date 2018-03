Fotos im TO 24.3. „Das Dschungelbuch“ am Bildungszentrum im Lautertal

Maria Bloching

Was die Kinder und Jugendlichen der Förderschule und der Sprachheilschule am Bildungszentrum im Lautertal auf die Beine stellten, war ein grandioser Beweis dafür, dass in jedem Menschen ungeahnte Talente schlummern. Die Kids wuchsen in der Theatergemeinschaft über sich hinaus, mit selbstbewussten Auftritten zeigten sie, dass sie über ihre Grenzen gehen können. Schon bei mehreren Projekten arbeiteten beide Schulen zusammen, ein gemeinsames Musical gab es zum ersten Mal.

Nach den Herbstferien begannen die Proben, jeder durfte von Anfang an seine eigenen Ideen einbringen. In den letzten Wochen wurden dann noch die bunten Kulissen und Requisiten hergestellt. Dass sich die Schüler so enorm in ihren Rollen als Mowgli, Panther Baghira, Bär Balu, Tiger Shir Khan, als Affen und Elefanten, Schlange und Geier, Sprecher und Sänger entfalten konnten, hat selbst die Leiterinnen des Projekts Erika Seitz und Kathrin Wecker, besonders aber Schulleiter Rudolf Teuffel überrascht. „Es ist einfach großartig, was hier zustande gekommen ist“, befand er.

Eigentlich waren in dieser Woche zwei Aufführungen für Kindergarten- und Schulkinder aus dem ganzen Umkreis geplant, aufgrund der großen Nachfrage wurden drei daraus. „Unsere Kinder besuchen keine „normale“ Schule im eigentlichen Sinn und wissen, dass sie hier und da besondere Förderung und Unterstützung brauchen. Dieses Musical hat ihr Selbstwertgefühl gesteigert und ihnen gezeigt, wozu sie fähig sind“, freute sich Kathrin Wecker. Sie sah die Aufführungen als gute Gelegenheit, die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren nach außen hin zu präsentieren. Erika Seitz hatte tolle Kostüme zusammengestellt und sorgte dadurch für ein buntes und lebhaftes Bild, das dieses Dschungelleben zu bieten hat.

Mit Texten, Schauspiel und Gesang erzählten die Schüler das energiegeladene Musical über Freundschaften und die Fähigkeit, Grenzen zu überwinden. Gemeinsam mit Mowgli, dem Jungen, der bei Wölfen aufwuchs und im Dschungel lebt, unternahmen die kleinen Zuschauer eine abenteuerliche Reise, bei der sie auf viele bunte Dschungelbewohner und immer wieder auch auf gefährliche Situationen trafen.

Mit viel Herz und Humor spielten die Schüler den zeitlosen Bestseller von Rudyard Kipling über das mutige Findelkind und den Dschungelbuch-Liebling Balu. Insbesondere beim „Versuch’s mal mit Gemütlichkeit“ konnten einige Zuschauer mitsingen. Auf unterhaltsame und spannende, aber nie beängstigende Weise schafften es die Kids, die Verbundenheit des Menschenkindes Mowgli mit seinen tierischen Freunden aus dem Urwald auszudrücken. Und sie lernten, dass es sich lohnt, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu motivieren.