Engstingen „Bellas fabelhafte Reise“

Kleinengstingen / swp

Verzaubert wurden die Grundschüler der Grundschule Kleinengstingen und der Freibühlschule Großengstingen durch die Aufführung von „Bellas fabelhafte Reise“, einer Produktion der Tournee-Oper Mannheim in der Schulturnhalle der Grundschule Kleinengstingen.

Die Freibühlschulkinder der Klassen eins bis vier waren eigens zu Fuß nach Kleinengstingen gelaufen, um in der dortigen Schulturnhalle die Familienoper aus der Feder der Mannheimer Sopranistin Tanja Hamleh zu erleben.

Im Vordergrund stand der theaterpädagogische Ansatz, Kinder im Grundschulalter mit original Opernarien berühmter Komponisten zu begeistern, live gesungen und aufgeführt von zwei Schauspielern und ausgebildeten Sängern in einer spielerisch, packenden Handlung für klassische Musik und Gesang.

Bereits im Vorfeld hatten die Engstinger Grundschulkinder im Unterricht das Titellied einstudiert und sangen kräftig mit. Während der Vorstellung wurden dem jungen Publikum zahlreiche klassische Arien und Duette aus dem Bereich der Oper, von Mozart über Dvorak bis hin zu Richard Wagner dargeboten.

Einer der Höhepunkte war der Auftritt von zehn ausgewählten Groß- und Kleinengstinger Grundschülern in ihrer Verkleidung als kleine Gärtner und Fische und Musiklehrerin Bärbel Fischer als Dirigentin im Verlauf des Stücks.

In „Bellas fabelhafte Reise“ dreht sich alles um die Instrumente des Orchesters und die glückliche, quirlige Opernfee Bella. Diese liebt es zu tanzen, zu singen, und den Klängen des Orchesters zu lauschen. Am liebsten singt sie mit den Instrumenten um die Wette. Doch manchmal gibt es Streit unter den Instrumenten, und eines Tages wird der Streit so schlimm, dass die Instrumente auseinandergehen und keine Musik mehr miteinander machen wollen. Ohne die Instrumente verlieren auch die Opernsänger bald die Lust am Singen, und es wird sehr ruhig in der Opernwelt.

Bella ist darüber sehr unglücklich und beschließt alles zu versuchen, um die Instrumente wieder zurückzuholen. Durch kräftigen Applaus drückten die Kinder ihre Begeisterung für die aufregende und außergewöhnliche Erlebnisreise mit wunderschönem Operngesang aus. Danach löcherten sie die beiden Akteure mit ihren Fragen rund um die Opern- und Theaterwelt und freuten sich über Autogrammkarten.

Alle waren sich einig, dass sich dieses Gemeinschaftsprojekt der beiden Schulen in jedem Fall gelohnt hatte und in irgendeiner Form wieder einmal etwas Ähnliches auf die Beine gestellt werden sollte.