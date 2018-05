Historie 750 Jahre Magolsheim: Buchpräsentation

Magolsheim. / Ulrike Bührer-Zöfel

Wenn am kommenden Freitag anlässlich des 700. Jubiläums das Magolsheimer Geschichtsbuch präsentiert wird (siehe Infokasten unten), dann ist im Bürgerzentrum auch das Original der Pergamenturkunde vom 3. März 1268 ausgestellt, in der Magolsheim erstmals schriftlich erwähnt wird.

In den vergangenen zwei Jahren haben die Magolsheimer Helmut Knehr, Hans-Michael Kehm und Manfred Waßner jr., der Kreisarchivar ist Esslingen ist, an der Ortschronik gearbeitet. Der gut 100 Seiten starke Band erscheint in der Schriftenreihe des Stadtarchivs Münsingen und will „keine umfassende Ortsgeschichte“ sein.

Vielmehr wollen die Autoren „mit wenigen Beiträgen einige ausgewählte Darstellungen aus Vergangenheit und Gegenwart dieses historisch ungewöhnlich spannenden Albdorfes bieten“, damit das Interesse an dessen Geschichte wecken.

Das beginnt mit „in villa Magolfshein“, der Erstnennung des Ortes. Die nicht ganz gewöhnliche Kirchengeschichte der Albgemeinde ist ebenso ein Thema wie das Leben von Adel und Bauern vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert erlebte das Dorf einen Strukturwandel, dazu gibt es „Eine Zusammenstellung und Chronik aus persönlicher Sicht“ von Helmut Knehr.

Dem Vereinsleben sind gleich zwei Kapitel gewidmet, eines denen, die es inzwischen nicht mehr gibt, ein weiteres denen, die heute noch im Ort aktiv sind. Kleindenkmale, Auswanderer und Militärschicksale sowie der Heiligenberg und Flugplatz sind weitere Schlaglichter.

Selbstverständlich fehlt auch nicht ein Beitrag über den Magolsheimer Hausabbruch, der die Älbler 1957 in die nationalen Schlagzeilen brachte. Er ist übrigens der einzige „Fremdbeitrag“. Er stammt von Stadtarchivar Yannek Krebs.

Das Buch ist reich bebildert, ein Ergebnis der intensiven Arbeit in staatlichen und kommunalen Archiven, aber auch dank der Bildergaben von Privatleuten. Da nicht alle Fotos einen Platz in der Chronik gefunden haben, gibt es auch im Jubiläumsjahr noch eine Ausstellung. Außerdem werden die Bilder inventarisiert, sollen ein „dauerhaftes Magolsheimer Bildarchiv bilden, das allen zur Verfügung steht“, erklären die Autoren.

Und ein weiterer Plan: Es wird ein „Magolsheimer Häuserbuch“ geben, in dem die Geschichte von Höfen und Gebäuden ebenso geschildert wird, wie die der Menschen, die darin einmal gelebt haben.