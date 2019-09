Besser konnte die erste Auktion des neuen Vermarktungsleiters des Baden-Württembergischen Pferdezuchtverbands eigentlich nicht laufen:

Ein gesteigerter Durchschnittspreis von 7610 Euro bei 48 zur Versteigerung angebotenen Fohlen hatte der Verband noch nie – und ist damit Rekord. Norbert Freistedt und mit ihm der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg sind mit dem Verlauf der Veranstaltung hochzufrieden.

„Wir als Pferdezuchtverband freuen uns über die gute Verkaufsquote und denken, dass wir die Aussteller und die Käufer gleichermaßen zufrieden stellen konnten“, erklärt Freistedt. Somit konnte der Tradition des Fohlenmarktes in Riedlingen Rechnung getragen werden. Zudem, so führt Freistedt weiter an, habe der Verband durch die Übertragung der Präsentation mit der Moderne Schritt gehalten.

Käufer aus der Schweiz erwirbt teuerstes Fohen

Die Preisspitze, Katalog Nummer 49 ein Hengstanwärter von For Romance MV v. Dormello sicherte sich ein Käufer aus der Schweiz. Der Züchter, Thomas Hagmann aus Ebersbach, paarte die Mutterstute mit dem derzeit sehr modernen und zuchterfolgreichen Hengst an, die Mutter selbst sowie die Großmutter sind beide in S-Dressuren siegreich gewesen. Dies bedeutet gesicherte Dressuranlagen auf beiden Seiten der Elterntiere.

Haupt- und Landgestüt sichert sich einen Hengstanwärter

Von den 48 angebotenen Fohlen blieb keines ohne Gebot, Käufer aus bekannten Dressur- und Springställen des Landes wurden fündig, das Haupt- und Landgestüt Marbach sicherte sich einen Hengstanwärter, ebenso das renommierte Gestüt Birkhof. Aber auch das nahe Ausland, wie die bereits erwähnten Eidgenossen kauften hochveranlagte Fohlen, zwei springbetonte Stutfohlen werden ihre Laufbahn in den USA beginnen. Das angekündigte Gewitter blieb aus, beste Bedingungen für die Beschicker der Auktion und „rappelvolle“ Zuschauerplätze rundeten die Veranstaltung auf allen Gebieten ab.

