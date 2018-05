Martinskirche 500 Euro für den Außenputz

Münsingen / szr

„Auch wenn sich die Gesellschaft verändert hat, bleibt die Kirche ein wichtiger, zentralistischer Mittelpunkt in der Stadt“, ist Dekan Norbert Braun überzeugt. Am Samstag durfte er sich über einen Scheck in Höhe von 500 Euro freuen. Geld, das in den Außenputz der Martinskirche fließen soll. Der Putz nämlich bröckelt ganz ordentlich, an der 804 erstmals erwähnten Kirche. „Den Außenputz nehmen wir uns beim nächsten Bauabschnitt vor“, war vom Dekan zu erfahren.

„Erwirtschaftet“ wurden die 500 Euro beim Benefizkonzert am 17. März. „Weil wir als Stadtkapelle auch unseren Teil dazu beitragen wollen, den Erhalt der Kirche zu ermöglichen, haben wir uns für dieses Konzert entschlossen“, berichtet Stephan Wohlfahrt, Vizechef der Stadtkapelle. Wohlfahrt schwärmt geradezu von der besonderen, ganz eigenen Akustik, die das alte Kirchenschiff bietet. „Hier kann man auch ganz andere Literatur spielen, was die ganze Sache einfach noch abwechslungsreicher macht“. Eine WinWin-Situation also, wie sie auch Dekan Braun in dem Benefizengagement, der Stadtkapelle sieht. Eine Kirche ohne Musik, ist für den Münsinger Kirchenchef kaum denkbar. Umso mehr freut er sich unter anderem Sonntag für Sonntag über das Turmbläser-Engagement, mit dem Mitglieder der Stadtkapelle ein besonderes Flair, weit über den Kirchplatz blasen. Auch wenn der Förderverein der Martinskirche aus den Einnahmen des nächsten Stadtkapellenkonzertes nicht profitieren wird, versäumte Wohlfahrt nicht, darauf hinzuweisen. Am 9. Juni spielen die Musiker der Kapelle beim Doppelkonzert, mit dem „Modern Symphonic Percussion Ensemble“ auf dem Rathausplatz.