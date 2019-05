Statt grünem Rasen die blanke rotbraune Erde, statt fertigen Geräten viel Improvisationstalent: Wenn die Karai Münsingen Primary School in Kenia einen Sportwettbewerb ausrichtet, fehlt es an fast allem. Dennoch erlebten Ende März fast 2000 Schülerinnen und Schüler aus sechs Schulen einen spannenden Tag und gaben ihr Bestes vom Sprint bis zum 5000 Meter-Lauf, im Hochsprung sowie beim Diskus- und Speerwurf.

Die gastgebende achtklassige Grundschule gehört zum Straßenkinderprojekt Karai, das von der Stiftung Kenia-Hilfe Schwäbische Alb im Evangelischen Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen gefördert wird. In der Privatschule werden derzeit rund 250 Kinder und Jugendliche unterrichtet. Die meisten wohnen in der Umgebung und bezahlen moderate Schulgebühren, 75 gehören zum Heim. Das ist noch für weitere 37 Jugendliche verantwortlich, die wieder bei ihren Familien leben und in eine weiterführende Schule gehen oder eine Ausbildung machen.

Sportfest an der Schule

Schon am Tag vor dem Sportfest hatten die Lehrer die Laufbahnen rund um den Platz angerissen und weiß gekalkt. Beinahe hätte der Wind über Nacht ihre mühsame Arbeit wieder zunichte gemacht, denn es hat seit Monaten nicht geregnet und jede Bö wirbelte Wolken von Staub auf. Am Rand wurde eine Sprunggrube ausgehoben und mit Sägespänen gefüllt. Zwei Holzstäbe mit Stöckchen und ein Gummischlauch ersetzten Ständer und Latte.

Am Morgen trafen dann nach und nach die Schulen aus der Umgebung ein, jede mit einer eigenen Farbe von Sportdress oder Schuluniform - ein bunter Rahmen rund um das Spielfeld. Bis zum späten Nachmittag wetteiferten Jungen und Mädchen um die besten Plätze. So manche hatten ihren großen Tag und ihr Erfolgserlebnis, jenseits von Mathematik, Englisch oder Kisuaheli - gerade für die ehemaligen Straßenkinder ein wichtiger Baustein für ihr Selbstwertgefühl. Einige Schüler hat Schulleiter Albert Otieno jetzt sogar für die Wettbewerbe auf nationaler Ebene angemeldet.

Einfallsreichtum ist auch für den zukünftigen Unterricht gefragt, denn seit letztem Jahr wird in Kenia sukzessive ein völlig neuer Lehrplan eingeführt. Statt Frontalunterricht und Auswendiglernen ist nun Gruppenarbeit und selbstständiges Lernen gefragt – in Deutschland schon lange Usus. Statt Bänken mit Pult, wie sie bei uns nur noch die ältere Generation gedrückt hat, sollen Tische und Stühle in die Klassenzimmer einziehen. Hier hofft die Schreinerei der projekteigenen Berufsschule auf neue Aufträge, denn an der nötigen maschinellen Ausstattung fehlt es nicht. Die jahrelange enge Kooperation zwischen der Kenia-Hilfe und den Verantwortlichen vor Ort haben die Weitergabe von Knowhow – wenn es denn gefragt ist – zu einer guten Gewohnheit werden lassen. Die Referendarin Madleine Knehr sowie die Pensionärinnen Gisela Keller und Elisabeth Pauly haben vor einem Jahr mit Seminaren für die 14 Lehrer der Grundschule und das siebenköpfige Heimteam begonnen, und ihre pädagogische Erfahrung ist weiterhin gefragt. Abwechslungsreiche Unterrichtsmethoden und die Verwendung anschaulicher Hilfsmittel waren jetzt im März das Hauptthema.

Einen besonderen Wunsch der Schule konnte Gisela Keller bei ihrem jüngsten Besuch erfüllen: Im Gepäck flogen 33 Abakusse mit nach Kenia, die in der Münsinger Astrid-Lindgren-Schule nicht mehr gebraucht werden. Beim Üben mit den einfachen Rechengeräten konnten die Lehrer gar nicht genug bekommen, und ihre kleinen Schüler haben hoffentlich zukünftig mehr Spaß am Addieren und Subtrahieren. Ganz oben auf der Wunschliste von Generalmanager Moses Chege stehen Fußballschuhe für das leistungsstarke Team des Heims: Anstatt auf weichem grünem Rasen kicken die Jugendlichen nämlich auf der blanken roten Erde Afrikas.

Mehr unter www.keniahilfe-schwaebische-alb.de.

