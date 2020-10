Am vergangenen Samstag wurde der historische Ortsrundgang in Trailfingen eröffnet. Rund 75 Interessierte aus Trailfingen und Umgebung kamen im Hof des Dorfgemeinschaftshauses zusammen. Ortsvorsteher Heinz Kurz und Stadtarchivar Yannik Krebs erinnerten in einigen einführenden Worten daran, wie der historische Ortsrundgang entstanden ist: aus einem offenen Treffen, zu dem Ortsvorsteher Kurz Anfang 2018 eingeladen hatte, bildete sich das Koordinationsteam für das in diesem Jahr anstehende 1250-Jahre-Jubiläum.

Diese Gruppe aus rund zwölf Mitgliedern tagt seither regelmäßig und hat neben einem Kalender, der im Oktober 2019 erschien, nun auch die Tafeln für den Ortsrundgang auf den Weg gebracht. Stadtarchivar Krebs hob insbesondere die vielen ehrenamtlich Engagierten hervor, die hier gemeinsam im Dienste der Geschichte aktiv waren und sind. Dies schloss die inhaltliche, historische Arbeit genauso mit ein, wie die Veranstaltungsorganisation unter Berücksichtigung der Pandemiebedingungen, als auch das Aufstellen der Schilder des Ortsrundgangs. In Kleingruppen wurden die Besucher von Fabian Dieterle, Heinz Kurz, Simone Mistele, Ernst Ott und Judith Weber durch den Ort geführt. Die Inhalte der Tafeln wurden erläutert und darüber hinaus gab es noch einiges mehr an „Geschichte und Geschichten“. Bei der Kinder- und Familienführung wurden zwar auch ein paar Jahreszahlen und damit verbundene Ereignisse genannt. Aber durch kindgerechte Informationen, Rätsel und mitgebrachten Materialien sollte das Interesse der Kinder an der Vergangenheit geweckt werden. Das gelang vor allem an der Tafel am früheren Schulgebäude, denn die Bücher mit kaum zu entzifferndem Titeln, der Lederrucksack und das Holz-Federmäppchen unterscheiden sich dann doch sehr stark vom heutigen Lernmaterial. Alle Gruppen kamen gegen Ende der Führung am Backhaus vorbei, wo Trailfinger Backfrauen und der neue Jugendtreff die Gäste mit Spezialitäten aus dem Trailfinger Backhaus versorgten.

Mit Trailfingen hat nun der vierte Münsinger Teilort einen Ortsrundgang, der auf wichtige Stellen und Gebäude verweist. Der historische Ortsrundgang kann individuell begangen werden und beginnt mit der „Einführungstafel“ vor der Andreaskirche. Die Stationen in der Schlucht (historische Wagenspuren und Schanz) bieten sich für einen extra Spaziergang an.