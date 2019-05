Ab Montag sind die Reutlinger Straße in Metzingen stadteinwärts und die Christian-Völter-Straße gesperrt.

Nach dem Wochenende wird es erneute Verkehrsbehinderungen in der Stadt geben. Ab Montag, 6. Mai, bis voraussichtlich Mittwoch, 29. Mai, muss die Reutlinger Straße auf Höhe der Christian-Völter-Straße für den Verkehr in Fahrtrichtung stadteinwärts gesperrt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Von Montag, 6. Mai, bis einschließlich Donnerstag, 9. Mai, ist außerdem die Zu- und Abfahrt zur Anliegerstraße Christian-Völter-Straße nicht möglich. Grund für die Sperrungen ist der Einbau von Strukturasphalt. Die Ausfahrt aus der Innenstadt auf der Reutlinger Straße in Richtung Eningen unter Achalm ist jederzeit möglich.

Das könnte Dich auch interessieren:

Verkehr Verkehrsminister Winfried Hermann: Das System stößt an Grenzen Verkehrsminister Winfried Hermann hielt auf einer Tagung der Landeszentrale für politische Bildung einen flammenden Appell für die Verkehrswende.