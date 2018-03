Dettingen Zwei Leichtverletzte

Dettingen / swp

Zwei Leichtverletzte und zwei schrottreife Fahrzeuge sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag an der Einmündung der Kappishäuser Straße in die Nürtinger Straße ereignet hat.

Eine 18-jährige Fahranfängerin war gegen 22.30 Uhr mit ihrem 1er BMW unterwegs. Als sie an der Einmündung nach links in die Nürtinger Straße einbiegen wollte, übersah sie einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel Corsa. Dessen 19-jähriger Fahrer hatte keine Möglichkeit zu reagieren, sodass beide Autos zusammenkrachten. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass beide Fahrzeuge nach links abgewiesen und von der Fahrbahn geschleudert wurden und erst im angrenzenden Gelände zum Stehen kamen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. An den Autos dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf insgesamt etwa 10­ 000 Euro geschätzt wird.