Das gesamtstädtische Entwicklungskonzept der Gemeinde Kohlberg war kürzlich erneut Thema in der Gemeinderatssitzung. Einstimmig beschloss das Gremium die durchzuführenden Maßnahmen und die Abgrenzung des Untersuchungsbereichs für die Grobanalyse, um diese als Grundlage für den Antrag zur Aufnahme in das Landessanierungsprogramm nutzen zu können.

Einzelheiten werden im weiteren Verlauf festgelegt

Zu beachten ist dabei: Damit ist noch keine Entscheidung über die endgültige Festlegung des Sanierungsgebiets getroffen und auch kein Beschluss zur Finanzierbarkeit. „Es geht heute nicht um die Frage wie finanzieren, sondern heute steht im Fokus was wollen wir, wo wollen wir hin“, betonte Kohlbergs Bürgermeister Rainer Taigel. Einzelheiten werden erst im weiteren Verlauf des Verfahrens festgelegt. Zunächst geht es nur um die Grobanalyse als Basis für weitere Entscheidungen.

Der eigentliche Antrag auf Aufnahme in das Landessanierungsprogramm muss bis zum 31. Oktober gestellt werden. Im Mai hatte der Gemeinderat Maßnahmen mit Prioritäten festgelegt, die kurz- oder langfristig umgesetzt werden sollen.

Oberstes Ziel der Gemeindeentwicklung sei die Steigerung der Lebensqualität beziehungsweise der weitere Ausbau der Infrastruktur, so die Gemeinderäte. Ergebnisse aus der Zukunftswerkstatt und eine Bestandsaufnahme für das gesamte Gemeindegebiet wurden in die Beratungen miteinbezogen.

Fokus liegt auf der Durchfahrtsstraße im Ortskern

Der Fokus des neuen Sanierungsgebietes liegt auf der Durchfahrtsstraße im Ortskern und der direkt angrenzenden Bebauung. „Mit der Einbeziehung des Bereichs nördlich der Metzinger Straße soll der Ortskern eine nachhaltige Weiterentwicklung erfahren. Hier sollen sowohl Maßnahmen greifen, die kurzfristig und mit vergleichbar geringem Aufwand umgesetzt werden können, als auch zukunftsweisende Maßnahmen, die in den nächsten Jahren zum Tragen kommen“, so Taigel. Das Gemeindeentwicklungskonzept sei eine riesige Chance die Weichen für die Zukunft zu stellen, zeigte sich der Bürgermeister überzeugt.

Einbezogen in den Untersuchungsbereich für die Grobanalyse wird auch das Gebiet des alten Friedhofs – auf Vorschlag aus dem Gemeinderat. Es war zuvor in der Zukunftswerkstatt mehrfach angesprochen worden. „Ein heikles Thema“, das man aber nicht immer totschweigen solle, wie Gemeinderat Andreas Queck es formulierte. In der Zukunftswerkstatt hatten Bürger verschiedene, teilweise kontroverse, Ideen zur möglichen Nutzung der Fläche eingebracht. Vielleicht bringt die Debatte um das Sanierungsprogramm neue Impulse.

Das könnte dich auch interessieren: