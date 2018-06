Metzingen Zukunft des Kinos: Suche nach einer Lösung geht weiter

Metzingen / Nadine Wilmanns

Hat das Metzinger Kino eine Zukunft? Um diese Frage ging es am Freitag in der Medienakademie. Dort gab es eine weitere Sendung des „Bürgerforums“, das von Kindern und Jugendlichen erarbeitet und moderiert wird. Vanessa Luise Koch von der Schülerredaktion des Bürgerforums hatte zwei Schlüsselpersonen in Sachen Luna-Kino als Interviewpartner zu Gast: Zum einen Thorsten Hail, Vorsitzender des Stadtjugendrings Bad Urach als Betreiber des Kinos, zum anderen den Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Ermstal-Alb Martin Schnitzler. Die Volksbank, der das Kinogebäude gehört, will den Mietvertrag mit dem Kinobetreiber nicht weiter verlängern, wenn dieser Ende 2019 ausläuft.

Aktuell vermietet die Volksbank das Luna-Gebäude für wenig Geld an den Stadtjugendring und fördert das Kino zusätzlich mit Spenden. „Das ging gut, solange es uns wirtschaftlich gut ging“, sagt Schnitzler. Das habe sich nun geändert: Die Volksbank müsse sparen, zum Beispiel am Kino. Vor allem mache man sich aber Sorgen, in möglicherweise bald anstehende Renovierungsarbeiten investieren zu müssen, betonte Schnitzler. Daher möchte die Bank, dass das Kino auszieht. Schnitzler sagt: „Wir wollen fair sein und die Diskussion rechtzeitig anstoßen, um gemeinsam eine Lösung zu finden.“

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler war per Videobotschaft vertreten: „Ganz klar, wir brauchen ein Kino in Metzingen“, sagt der OB. Schließlich lebe eine Stadt von ihrem kulturellen Angebot. Gleichzeitig erinnerte Fiedler daran, dass das Kino keine städtische Einrichtung ist. Trotzdem arbeite die Stadt an einer „tragfähigen Lösung“ mit und bleibe im Dialog mit der Volksbank.

Zu einem Verkauf des Gebäudes – wie aus dem Publikum vorgeschlagen – ist die Volksbank indessen nicht zu bewegen: „Was am Haus ist, verkauft man nicht“, betonte Martin Schnitzler. Doch sei die Volksbank stets gesprächs- und kompromissbereit, versicherte er. Allerdings müsse sich der Stadtjugendring überlegen, wo sich Abstriche machen ließen, um eine Alternative zu finden. Auch wenn das fürs Kino suboptimal sei, schließlich sei es für die Volksbank auch nicht befriedigend, ihr Eigentum nicht nutzen zu können. Gleichzeitig ist sich der Volksbank-Chef sicher: „Wenn wir miteinander sprechen, dann kommt auch eine gute Lösung heraus.“

Gerade die faire Kommunikation und die gemeinsame Lösungsfindung sei essenziell und ausbaufähig: So sei der Förderverein des Lunas, der mit einer Unterschriftenaktion auf dem Kelternplatz für den Erhalt des Kinos geworben hat, noch nicht direkt auf die Volksbank zugegangen. „Auch ich bin der Meinung, dass Metzingen ein Kino braucht, ich saß selbst schon als junger Kerl im Luna“, so der Volksbank-Chef. „Die Frage ist jetzt, wo lässt sich ein Kino betreiben, und wer bezahlt dafür.

Ein Standortwechsel scheint auf lange Sicht also unvermeidlich, doch das könnte problematisch werden: „Das Gebäude ist als Kino gebaut worden, es ist also ideal“, betont Thorsten Hail. „So etwas in den Dimensionen woanders wieder aufzubauen, würde schwierig werden. Dafür braucht man Platz.

Gerade die Dimensionen des Lunas seien von allergrößter Bedeutung, auch für das Bad Uracher Kino, das mit dem Luna unter einer Leitung steht. „Für uns ist das Luna mit seinem großen Saal wichtig.“ Um Filme zum Bundesstart zu bekommen, bedürfe es einer gewisse Zahl an Sitzplätzen, erklärt Hail. Das Bad Uracher Forum 22 mit seinen zwei kleinen Sälen komme nur dank des großen Lunas an diese Filme. Falle das Metzinger Kino weg, verliere der Stadtjugendring als Betreiber beider Kinos wahrscheinlich etwa 40 Prozent seiner Besucher.